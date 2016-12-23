查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治 ·广告 ·图文：团伙网上贩卖假票供人报销 ·贪嘴又贪财的厨师赔了5000元 ·新洲区公安分局局长今日接市民有约热线 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：团伙网上贩卖假票供人报销 · 贪嘴又贪财的厨师赔了5000元 · 新洲区公安分局局长今日接市民有 12 法治 2016.12.23 星期五 图文：团伙网上贩卖假票供人报销 警方假装购买捣毁窝点 当场查获假票600多张 楚天都市报讯 图为：民警清点查获的假票 楚天都市报记者萧颢摄



楚天都市报讯（记者吴昌华刘闪 通讯员胡金力 周磊 赵军）昨日，武铁警方宣布破获一起特大制贩假火车票、机票案件，当场查获假火车票565张、假机票89张、空白火车票版2.4万余张，票面价值近42万元。

今年10月份，武铁公安处刑警二大队在网络巡查时发现，有人大量兜售伪造的火车票、飞机票，声称虽不能坐车、坐飞机，但可用于报销。武铁警方立即成立专案组，对其留下的QQ号展开侦查，并假装购买火车票，与犯罪嫌疑人取得联系，并通过快递锁定对方地址，逐步摸清了一个制贩假票犯罪团伙的基本情况及活动规律。

12月15日晚7时许，武汉铁路民警在武昌区某社区抓获黄某，当场收缴假火车票成品219张，同时，在该社区一出租房内抓获吴某，当场查获假火车票成品336张，空白火车票版24300余张、假飞机票89张，以上票面价值共计41万元。此外，现场还发现铁路“实名验讫”13枚印章、4把检票钳、用于寄送贩卖假火车票的11万余张快递单、空白快递单1500余张。当晚9时许，在洪山区某小区内将桂某抓获。

经审查，3名犯罪嫌疑人交代，2012年至今，桂某在网上购买制造假火车票工具，后伙同吴某、黄某二人通过QQ聊天、淘宝交易、快递寄送等方式，以每张30至40元不等的价格出售假火车票获利90余万元，据了解，上述假火车票均用于报销。

目前，3名犯罪嫌疑人已被刑拘，案件还在审查中。





