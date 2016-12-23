查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 现场 ·深入布局智慧医疗平安好医生助力全民健康 ·广告 ·图文：上门拆胶囊房时竟记错房号 ·准新娘重返火场取物被烧成重伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 深入布局智慧医疗平安好医生助力 · 广告 · 图文：上门拆胶囊房时竟记错房号 · 准新娘重返火场取物被烧成重伤 10 现场 2016.12.23 星期五 米粉店突然起大火 店主兄妹及时逃离 准新娘重返火场取物被烧成重伤 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 周丹 萧颢）米粉店厨房失火，店主兄妹及时逃离后，妹妹却再次冲进火场取东西，被烧伤昏迷。哥哥重返火场施救未果，也被烧伤，二人双双被送医。

昨日下午，楚天都市报记者来到汉阳大道十里铺商住楼，看到位于一楼的事发米粉店里，多名工作人员正在处理善后事宜。米粉店只有20多平方米，厨房被烧得面目全非，店门口放着3个被消防抢出来的煤气坛。事发后，民警从店里找到一个黑色皮包，里面约有2000元现金。

居民王先生介绍，昨日上午9时40分，他看到楼下冒起滚滚浓烟，迅速拨打119报警。下楼后他看到，米粉店厨房着火了，周边的商户和街坊都赶来救火，随后4辆消防车赶来将火扑灭。王先生看到，消防员把店里一名女子救了出来，但她已昏迷不醒，满脸通红。

隔壁一家药店的杨先生介绍，事发后，店主兄妹第一时间跑了出来。哥哥去找街坊求援，妹妹似乎想回去拿什么东西，又冲进了店内。哥哥回来后见妹妹没出来，十分着急，后来街坊把被子打湿蒙在他身上，他也冲了进去。但因烟尘和火势太大，他头发和脸部也被烧到，再次退了出来。

昨日下午，记者在武汉市三医院了解到，店主兄妹均正在治疗。哥哥病情较为平稳，妹妹伤情严重，脸和手都被烧伤，还在重症监护室抢救。

家人介绍，兄妹俩是公安县人，哥哥27岁，妹妹25岁，今年刚盘下这个店子。妹妹准备春节前结婚，婚礼都准备妥当了，未料发生意外。家人称，厨房炒辣椒油时突然起火，但店主妹妹返回火场抢什么，他们目前也不清楚。





