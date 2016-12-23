查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 现场 ·深入布局智慧医疗平安好医生助力全民健康 ·广告 ·图文：上门拆胶囊房时竟记错房号 ·准新娘重返火场取物被烧成重伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 深入布局智慧医疗平安好医生助力 · 广告 · 图文：上门拆胶囊房时竟记错房号 · 准新娘重返火场取物被烧成重伤 10 现场 2016.12.23 星期五 图文：上门拆胶囊房时竟记错房号 东湖高新区执法闹乌龙 误把其他业主门锁撬了 楚天都市报讯 图为：王女士家门口还有换锁留下的零件



楚天都市报讯（记者周丹 曲严）上班时突然接到电话，得知自家房门被撬，回家一看，是相关部门拆胶囊房搞错了。昨日，市民王女士提起此事仍有些气愤。

王女士家住东湖新技术开发区关东街云顶居小区某栋2单元3楼。昨日她介绍，前天下午4点半，她在上班时接到小区物业人员的电话，称当天下午相关部门拆除小区胶囊房，错把她家门锁撬了。居委会已给她装了新锁，让她去物业拿钥匙。

当天傍晚，王女士开车赶回家时，社区和物业人员一起在此等候。她发现门锁整个被更换，门上还有凹痕。她对此很不理解，“我家的房子从未出租过，更不是什么胶囊房，怎么会闹出如此乌龙？”

昨日，楚天都市报记者来到该小区，在王女士家门口看到，拆锁装锁留下一些零配件。

小区物业负责人告诉记者，此前有居民打市长热线投诉小区胶囊房扰民，其中有一处在某栋1单元3楼。前天，东湖新技术开发区房管、公安等部门联合上门执法，误将1单元弄成了2单元，锁匠撬开了王女士家门。发现不是胶囊房后，他们连门都没进，所有人员就退了出来，全程有执法记录仪摄像。

该负责人称，门锁被撬开后，他们派了保安守着。居委会花了500多元，给该户重新装了新锁，并在王女士回来后向她致了歉。

东湖新技术开发区房管局物业科介绍，接到市民关于胶囊房的投诉后，房管部门进行了核实，并下达了整改通知单，要求胶囊房住户自拆。但对方没有拆除，于是才启动强拆程序。可能是工作量大，工作人员一时疏忽，拆除前打印文件时，误将1单元打成2单元，导致发生此事。对于给市民带来的困扰，他们深感抱歉。

昨晚，王女士告诉记者，下午相关部门负责人再次上门致歉，双方已达成和解。





