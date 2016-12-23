查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 现场 ·深入布局智慧医疗平安好医生助力全民健康 ·广告 ·图文：上门拆胶囊房时竟记错房号 ·准新娘重返火场取物被烧成重伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 深入布局智慧医疗平安好医生助力 · 广告 · 图文：上门拆胶囊房时竟记错房号 · 准新娘重返火场取物被烧成重伤 10 现场 2016.12.23 星期五 深入布局智慧医疗平安好医生助力全民健康 楚天都市报讯 今年11月国家卫生计生委主办的第三届世界互联网大会“互联网+智慧医疗”论坛上，国家卫生计生委主任李斌表示，“十三五”时期将坚持以人为本的理念，以联通共享为目标，大力发展“互联网+智慧医疗”，努力全方位、全周期保障人民群众健康。



互联网助推智慧医疗产业发展



随着互联网科技的迅猛发展，其作为新动能正在不断注入人们的出行、居家、消费以及医疗等方面，改变着人们的日常生活。特别是在医疗领域，互联网与医疗行业的深度融合发展已成为不可阻挡的时代潮流。

以互联网医疗领域的独角兽企业——平安好医生为例，在第三届世界互联网大会“互联网+智慧医疗”论坛召开期间，平安集团在乌镇打造的平安“互联网+”展厅也恰好同期正式开放。

从平安好医生提供的服务体验中可以看出，借助互联网技术，智慧医疗产业的发展不断迈向新的台阶，如今，移动医疗平台不仅可以为人们提供健康咨询、网上预约分诊、诊疗结果查询、随访跟踪、药品配送、健康教育等方面的服务，多层次、多样化满足人民群众的健康服务需求，还可以有效发挥优质医疗资源的辐射作用、降低医疗成本，从而在一定程度上缓解人们就医难的痛点。



移动医疗强势布局 助推健康管理升级



作为互联网医疗领域估值较高以及国内覆盖率较高的移动医疗应用，平安好医生在此领域的战略布局也是相当大手笔。今年8月份，平安好医生公布了携手第三军医大学西南医院合力打造创新型“西南平安互联网医院”的消息，表示将从患者体验以及医院信息化升级两个方面入手，从院前、院中、院后三个环节切入，实现线下医疗机构与线上健康服务平台的深度融合。

除了互联网医疗的探索外，平安好医生还正与多家国际智能医疗硬件开发企业洽谈合作意向，共同研发远程智能诊断可穿戴设备，搭建智慧影像云平台，以通过互联网充分利用医疗资源发展智慧医疗产业，协同推动新兴信息技术、健康医疗大数据和人工智能技术在医疗服务领域的广泛应用。





