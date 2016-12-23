查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 评论 ·“女童被撞家长担责”是多么痛的领悟 ·广告 ·斩断医疗废物回收背后的利益链 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · “女童被撞家长担责”是多么痛的 · 广告 · 斩断医疗废物回收背后的利益链 · 微观点 9 评论 2016.12.23 星期五 微观点 楚天都市报讯 ●近两万元一部手机，微臣肯定买不起，只能三呼万岁，望机兴叹。一番感叹之后，忽然发现“故宫手机”与某款“钛金手机”是同一家手机厂商出品，据说这款由王石代言的“钛金手机”是国内目前最贵的手机。可见，“故宫手机”与“钛金手机”一样，打的都是贵族牌，原本就没打算“飞入寻常百姓家”。所以，网友大可不必太较真。

——近日，一家手机厂商联合北京故宫文化传播有限公司推出了一款手机，机身融合团龙、祥云等传统图案，每部售价19999元，号称全球限量999台，引起网友热议。《广州日报》评论分析，这本身就是一次消费故宫品牌的“贵族营销”。





