查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 评论 ·“女童被撞家长担责”是多么痛的领悟 ·广告 ·斩断医疗废物回收背后的利益链 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · “女童被撞家长担责”是多么痛的 · 广告 · 斩断医疗废物回收背后的利益链 · 微观点 9 评论 2016.12.23 星期五 斩断医疗废物回收背后的利益链 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄



南京栖霞警方12月19日通报：当地多家医院把已使用且未经处理的输液管、针头等医疗废物，低价卖给不具备处理资质的个人，再经转手，被加工成口杯、玩具等。(2016年12月21日《每日经济新闻》

总觉得一次性餐具不卫生，不想会到这种地步，医疗废物因含有致病微生物或同位素等，被列为“头号危险垃圾”。根据《医疗废物管理条例》，禁止任何单位和个人转让、买卖、加工；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或混入其他废物和生活垃圾；使用后的一次性医疗器具，应当消毒后集中无害处理。

南京警方在一个废品收购站内查获医疗废弃物约13.5吨，涉案价值4000余万元。自2012年起，这家收购站就从南京多家医院回收医疗废弃物，进行分类后再转手倒卖，有的最终成为餐具、仿冒知名品牌的塑料玩具等。

这何止是昧良心的道德沦丧，已然是明目张胆的违法行为，从医院到废品收购站到工厂，多个方面参与到犯罪链条中，共同作恶。正如警方所言，这起事件包含两个案件：第一是违法倒卖销售医疗垃圾；第二是多家医院相关部门涉嫌职务犯罪。目前，3人因涉嫌污染环境罪被提起公诉，警方正追查相关医院责任人。这是必须的态度，因为根据规定，医疗卫生机构的法定代表人，系医疗废物管理的第一责任人，没有买卖，就没有伤害，对始作俑者，更须绳之以法，一查到底。

医疗垃圾做成一次性餐具，以前也有业内人士自曝内幕，但并没有被抓到现行。这次人赃俱获，卫生监管部门当举一反三，认真思考破除医疗垃圾被再利用的潜规则。因为违规回收医疗垃圾，绝不是哪一个地方的孤例，也不仅是废品收购站的失守，对这种危害人体健康与污染环境的行为，各地都守土有责，须将医疗废物的集中无害处理落到实处，从源头上斩断医疗废物回收背后的利益链，确保环境安全与群众健康。





