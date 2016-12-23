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“女童被撞家长担责”是多么痛的
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评论
2016.12.23 星期五
“女童被撞家长担责”是多么痛的领悟
楚天都市报讯 6岁女童跟着家长横穿马路，但家长不知道的是，孩子突然折返，结果被疾驰而来的汽车撞飞……近日，常州经开区交警部门作出事故认定，其母亲韦某作为监护人没有尽到监护职责，也是引发交通事故的重要原因，事故中双方应当承担共同责任。（12月22日《现代快报》）
我们能真切感受到母亲和女孩的伤痛，可是我们也不能不理智地面对法律的严肃。这起案件的处理，看似有些冷酷无情，其实却是以法律为准绳，为家长的监护责任鸣响警钟。
规则面前，人人都需要时刻警醒。从此次因横穿马路发生的事故过程来看，这位母亲是没有尽到监护责任的。跟在自己身后的女儿中途折返，她竟没有发现，直到悲剧发生，有人呼喊她，她才发现女儿已不在身边。首先，违章横穿马路本来就已经很危险，其次，过马路时，妈妈应该牵着孩子的手，这是常识。不管是不是因为一时疏忽，这位母亲的行为，本质上就是监管失责。
类似的交通事故，让汽车一方多承担甚至完全承担责任，已经成为了一种潜规则。虽然这体现了法律柔情的一面，有效减少弱势伤者的经济负担，但一味偏向弱者的司法理念，也在一定程度上纵容了行人的违规行为，让他们忽视了自身的责任。大人的不良习气，会影响到是非观尚不成熟的孩子，往小了说，会让他们从小就养成漠视规则陋习，往大了说，人身安全也难以得到保障。假如这位母亲，这次没有带着孩子违章横穿，事故或许就不会发生。
孩子是无辜的，他们所承受的伤痛，源于成人世界的规则失范。这起“女儿被撞家长也担责”的处理，显然颇具现实意义。时至年关，各种朋友或家庭聚会比较多，人多事杂，对儿童的监护可能就会有所缺失，会埋藏下各种事故的隐患。希望这起案例，能让更多忽视监管责任的家长警醒，照顾好身边的孩子，尽好为人父母的天职。
郭元鹏