查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 体彩 ·图文：湖北一夜爆出9注大乐透一等奖 ·广告 ·图文：顶呱刮新票“金鸡纳福”喜送新年大礼包 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：湖北一夜爆出9注大乐透一 · 广告 · 图文：顶呱刮新票“金鸡纳福”喜 8 体彩 2016.12.23 星期五 图文：顶呱刮新票“金鸡纳福”喜送新年大礼包 楚天都市报讯 图为：金鸡纳福中奖票样



2016年12月26日-2017年1月22日，彩民在湖北任意体彩销售网点购买“金鸡纳福”即开票（最高奖金为30万元），关注“体彩顶呱刮”微信公众号，通过活动页面成功录入票号和保安区验证码，成功参与游戏后，即有机会参加“抢顶呱刮红包 中华为P9 PLUS手机”活动，赢取华为P9 PLUS手机、1000元京东E卡或微信红包。参与条件：成功录入面值10元的“金鸡纳福”即开票，即可获得参与游戏机会2次。 王克娜熊莉





