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图文：顶呱刮新票“金鸡纳福”喜
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体彩
2016.12.23 星期五
图文：顶呱刮新票“金鸡纳福”喜送新年大礼包
楚天都市报讯 图为：金鸡纳福中奖票样
2016年12月26日-2017年1月22日，彩民在湖北任意体彩销售网点购买“金鸡纳福”即开票（最高奖金为30万元），关注“体彩顶呱刮”微信公众号，通过活动页面成功录入票号和保安区验证码，成功参与游戏后，即有机会参加“抢顶呱刮红包 中华为P9 PLUS手机”活动，赢取华为P9 PLUS手机、1000元京东E卡或微信红包。参与条件：成功录入面值10元的“金鸡纳福”即开票，即可获得参与游戏机会2次。 王克娜熊莉