查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 人物 ·图文：“煎饼姐”带来太多温暖与感动 ·图文：26.99万起畅享新美式格调2017款凯迪拉克XTS超值来袭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：“煎饼姐”带来太多温暖与 · 图文：26.99万起畅享新美式 7 人物 2016.12.23 星期五 图文：26.99万起畅享新美式格调2017款凯迪拉克XTS超值来袭 楚天都市报讯 站在快速经济时代的风口，如何彰显格调生活？豪华舒适的新美式格调座驾凯迪拉克XTS无疑是理想之选。近日，在延续凯迪拉克XTS豪华品质、超大空间、强劲动力、科技配置等优势基础上，2017款凯迪拉克XTS携全系标配全新一代OnStar安吉星车载互联系统超值来袭。2017款凯迪拉克XTS“猴年典藏版”更以终端建议指导价26.99万元起刷新中级豪华车价值标杆，凭借物超所值的综合实力，给新生活男士们带来更多“新美式格调”体验。



豪华舒适 超大空间享你所想



2017款凯迪拉克XTS“猴年典藏版”在外观设计上不仅延续了大气经典“钻石切割”设计，还融入感性而丰富的多维型面设计理念，让整车造型更具豪华质感。凭借风格独具的盾形前格栅、流畅动感的灵动腰线、自信夺目的直列式飞翼尾灯以及全系标配全景天窗，勾勒出刚柔并济的雕塑感外形，诠释美式豪华典范。

2017款凯迪拉克XTS“猴年典藏版”车身长／宽／高 分 别 为 5131mm／1852mm／1502mm。在内部空间方面，2837mm的超长轴距带来宽阔舒适的驾乘空间，与全景天窗遥相呼应，透露出无比畅快与大气。手感圆润饱满、质地柔软的内饰材质以及Cut & Sewn大师级专业手工包覆工艺精湛的做工，尽显尊贵豪华。此外，537L宽敞齐整的行李箱空间，为驾乘者随车携带的物品提供充足的存储空间。



强劲动力 纵情驰骋驾驭自如



凯迪拉克XTS搭载荣获“沃德十佳发动机”称号的2.0T高能效涡轮增压发动机，历经通用精湛动力调教的打磨，不仅以198千瓦最大功率和400牛米最大扭矩，为时代精英们砥砺前行提供源源不断的动力。

在驾驶过程中，无论是起步、加速、还是超车、过弯或者上下坡，XTS都能带来行云流水般的顺畅操控。加上多功能方向盘、智能无钥匙进入系统、一键式启动等全系标配的便捷操控装置的辅助，用超前的低排放和高能效，助力车主驾享翱翔天际的澎湃动力。高配车型在平顺敏捷的操控之外，配合MRC主动电磁感应悬挂的有效支撑，可以有效过滤来自路面的颠簸，带给车内乘员更舒适的驾乘体验。



高级配置营造豪华舒适新美式格调



除了高效和安全之外，不管你身在何处，凯迪拉克XTS车内多到数不过来的高级豪华配置，不仅是车主身份和品味的象征，更为驾乘者营造豪华舒适的新美式格调。一进车门，独具匠心的全真皮包裹驾驶舱、极具人机工程学原理的中控台布局、包裹性无可挑剔的真皮座椅，裹挟着豪华气息扑面而来；全系标配的移动互联体验CUE，内置Apple CarPlay手机映射功能，操作简单便捷，而全新一代OnStar安吉星信息通讯系统，在集成碰撞自动求助、导航和全音控免提电话等专属服务基础上，新增4G LTE WIFI，车内同时可以接入7台移动设备，打造更高效的私人尊享服务，让用户触享尽在指尖的人车互联。



极致安全 打造移动安全堡垒



StabiliTrak电子车身稳定系统等全系标配的核心安全配置，加上ESS II第二代主动安全策略，借助全方位无盲区雷达监测系统、全车速自适应巡航系统等先进科技，有效预防和避免安全隐患。即便遭遇意外，凯迪拉克XTS超强一体化车身架构和全系标配的10个安全气囊等丰富的被动安全装备，也将构建一道安全屏障，为车内成员提供最大程度的保护。



尊崇服务 坐享无忧汽车生活



众所周知，凯迪拉克向来以尊崇服务著称，XTS车主尊享凯迪拉克PLUS服务。这套“尊崇有加”的服务，全面囊括一对一专属顾问服务、24小时主动随护、远程车辆监测遥控等9大类共27项细致入微的服务，如定制化保养计划、进店7大免费检测、保养主动预约、专属人工导航设定等，确保车主随时随地享受无忧汽车生活。自从凯迪拉克XTS上市至今，累计超过10万+ 的车主享受到这套尊崇售后服务，也得到了车主们的一致认可。

纵观豪华中级车市场，凯迪拉克XTS不管是外观空间、动力性能、豪华舒适配置，还是智能科技、安全防护及尊崇有加的售后服务等方面形成的综合实力均位列前茅。得益于超强的产品力优势，凯迪拉克XTS自从在中国上市以来，市场热度持续攀升，受到广泛好评，实现了销量和口碑的双丰收。如今，2017款凯迪拉克XTS“猴年典藏版”的到来，让更多消费者以30万不到的价格即可坐拥这款风范和实力爆表的“新美式格调”座驾。





