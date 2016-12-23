查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 关注 ·广告 ·图文：代驾司机每月可省600元车费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：代驾司机每月可省600元 6 关注 2016.12.23 星期五 29条夜行公交正式开行 乘客纷纷点赞“很便民” 图文：代驾司机每月可省600元车费 楚天都市报讯 图为：前晚11点多，在光谷广场，乘客搭乘夜行公交回家



□楚天都市报记者黄永进潘锡珩 实习生李添一 摄影：楚天都市报记者李辉



前晚，武汉29条夜行公交线路同步开通，覆盖汉口火车站、武昌火车站、武汉火车站等三大火车站，13个商圈，无缝对接5条轨道交通线的74个站点。前晚至昨日凌晨，楚天都市报多路记者探访发现，对于夜行公交的开行，众多乘客纷纷点赞，“很便民，让夜归人感觉好温暖。”



白领夜班回家有公交了



前晚9点40分，鲁磨路公交场站，一辆公交缓缓启动，这是夜行公交YX756路的首趟行程。车辆行驶至光谷一路公交站时，穿有代驾工作服的盛先生从后门上车，他匆匆将便携自行车摆好后到车前刷了卡。

盛先生告诉记者，自己代驾往往是离市区很远的小区，到达目的地后只能踩单车回程，现在夜里气温较低，骑车回家确实难受。但如果打车，又是一笔不小的开支。

盛先生为记者算了笔账，自己乘坐公交一天可以节约30元钱，一个月工作20天，每个月可以省下600元。

何女士是金银潭永旺的导购，家住金银湖附近。每天晚上9点半下班，回家十分不便，有了夜行公交339路，她夜班回家可以省下一笔交通费。“现在有单位跟我联系，同样的工作时间，收入会高出一半左右，问我愿不愿意跳槽。”何女士坦言，开通夜行公交之后，自己择业的范围更广了，“即使加班晚一点、路途远一点，也不用担心如何回家的问题了。”



个别夜行线路开班太早



夜行公交782路，跟正常开行的782路相比，只跑中间一段，从4号线铁机路站附近的欢乐大道岳家嘴，开往水泥一路公交场站。前晚8点20分，记者登上第一班夜行782路随车采访。

车辆从起点站发出不久，就看到前面不远处有一辆782路在行驶。司机汪进芳告诉记者，这是白班正常行驶的782路。一路上都是正班782路在前面跑，夜行782路跟在后面，所以这辆夜行公交上乘客很少，只有两三人。

接下来的两班夜行公交，情况大抵相同。多名夜行782路的司机告诉记者，白班782路是晚上9点半收班，而夜行782路在晚上8点20分就发出第一班，因此至少有3个来回，夜行和白班的车辆重叠，“他们把乘客带走后，我们夜行车确实客流很少。晚上10点以后，正班公交收班了，我们的客流才稍微恢复了一些。”司机郑师傅说。

782路所属的公交六公司营运安全部相关负责人告诉记者，目前夜行公交尚处在试运行阶段，他们将根据实际情况进一步调整完善夜行公交的发车时刻。



12点前后乘客已不多



由于经过光谷商圈，夜行756路在晚上九十点的时候，乘客仍然较多。记者在前几趟车上，都能看到几乎满座的情况。而在徐东、青山片区运行的315路、782路夜行公交，此时乘客已经并不多。

782路途经铁机路、仁和路等地铁站，也串起岳家嘴和青山沿港路商圈，所以晚上10点左右这趟车上的几名乘客，大多都是在超市工作的导购员。但到了12点前后，记者在岳家嘴开往青山方向的车上看到，含记者在内只有2名乘客。

782路司机郑师傅告诉记者，由于夜行公交是第一天开行，很多市民都还不知道，上车的乘客中至少有一半是碰巧坐上了夜行车。“随着时间推移，相信会培养不少固定客流。”

昨日零时12分，末班夜行782到达终点站时，除了公交司机，车上已经空无一人。



●提醒

晚10点半后不打折老年证可照常使用



记者在乘车采访时发现，不少乘客都对夜行公交的收费标准，以及老年卡能否适用存在疑问。

武汉市公交集团运营部副部长汪文勤解释，与白天公交线路不同，夜行公交运行时间是每晚10点半至次日清晨5点，不实行公交票价优惠政策。在晚上10点半之前，夜行公交刷卡仍为1.6元，到了10点半，车载刷卡机上的票价会自动从1.6元变成2元。此外，与白天一样，老年人持老年卡可以享受免费政策，只扣乘车次数。





