查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 帮到底 ·广告 ·图文：购房者被收取数万元服务费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：购房者被收取数万元服务费 5 帮到底 2016.12.23 星期五 图文：购房者被收取数万元服务费 售楼公司称有优惠 综合房价反而更贵 是否违规有待调查 楚天都市报讯 图为：富丽金澜湾楼盘外观



□楚天都市报记者张皓实习生陶浪摄影：楚天都市报记者黄士峰



想要购买一套中意的商品房，须先向售楼公司交纳3万元到10万元不等的服务费。21日，有购房者向楚天都市报反映，当他们交了这笔费用后，却发现不仅没有享受到购房优惠，折合房价反而比楼盘的备案价还要高。

这到底是怎么回事？本报《帮到底》栏目记者进行了多方采访，物价部门也已展开调查。



交了数万元服务费却未买来购房优惠



据购房者兰先生反映，今年十一期间，他到武汉市江夏区富丽金澜湾楼盘看房，置业顾问称，房价1.1万元/平方米，如果交纳5万至10万元服务费，则可享受每平方米9500元左右的“一口价”。

为了享受优惠，兰先生交了6万元服务费，并以9386元/平方米的价格购买了一套98平方米的房子。之后他发现，这套房在物价部门的备案价是9400多元/平方米。“虽然我的购房价低于备案价，但如果加上服务费，每平方米就快1万元了，高出备案价500元。”他说。

兰先生说，像他一样的购房者至少还有30多人，每人交了3万元到10万元不等。他们准备集体维权。



开发商称销售外包不知额外收费之事



21日下午，记者来到富丽金澜湾营销中心。一名置业顾问说，八九十平方米的小户型已经卖完，只剩120多平方米的户型。虽然目前楼市行情稍有下滑，但购房者仍需交纳3万元服务费。

据富丽金澜湾开发商、湖北富丽园集团有限公司相关负责人介绍，该楼盘共有11栋、2000多套商品房，去年8月29日开盘，当时的价格不到6000元/平方米。今年9月，该集团将尾盘打包给武汉怡生乐居广告有限公司销售。“我们外包尾盘销售时，在折扣上已经做了让步。服务费是广告公司收取的，之前我们并不知道。他们收费之前虽然提过，但没有与我们充分沟通。”这位负责人说，该集团将要求武汉怡生乐居广告有限公司对此作出解释。



售楼广告公司声称购房者是自愿交费



“我们收的是居间服务费，收费前已经明确告知购房者，他们都是自愿交纳的。”接受记者采访时，武汉怡生乐居广告有限公司相关负责人说。“你们提供了哪些服务呢？收费标准是什么？”记者问。

这位负责人称，除了提供房源和折扣，开发商并未向他们公司支付费用。公司召集购买者、提供咨询服务等运营成本，都要靠收取居间服务费来维持。公司原本可以提供专车等服务，但在楼市火爆的情况下，房源成了紧俏商品，这些服务项目显得不再重要。

至于收费标准，必须考虑该公司获取房源的难易程度，“定价由市场决定，没有具体标准。收取10万元服务费的情况极少。”他说。



物价部门正在调查如果违规就得退款



21日下午，记者来到江夏区城乡建设局。该局开发办工作人员介绍，上级已经转来督办通知书，投诉人反映湖北富丽园集团与武汉怡生乐居广告有限公司合作，向购房人额外收取服务费，涉嫌变相涨价。12月19日，该局向江夏区物价局发函转办。

江夏区物价局有关负责人表示，该局正在调查此事，“如果问题属实，该退款的退款，该整改的整改！”

他介绍，今年中，该局查处过一起同类案件，为购房者挽回了损失。

据《湖北省商品房销售明码标价规定实施细则》规定：商品房交易和产权转移过程中，商品房经营者不得违反公平、公开或自愿选择原则，强制或串通其他部门及中介服务机构，向购房者变相强制收取服务费用或其他预付费。

主持人：张皓手机：13071205866邮箱：332008621@qq.com





