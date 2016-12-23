查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·没有体育彩票的支撑 就没有体育事业的大发展 ·武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘安全 ·图文：江城限购区域基本扩至四环 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 没有体育彩票的支撑 就没有体育 · 武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘 · 图文：江城限购区域基本扩至四环 4 关注 2016.12.23 星期五 图文：江城限购区域基本扩至四环 业内人士分析：远城区部分区域楼市过热 调控不可避免 楚天都市报讯 图为：武汉市限购区域示意图（红色区域限购）



□楚天都市报记者朱泽



21日深夜,武汉市房管局下发通知，将武汉市限购范围进一步扩大，东西湖、江夏、黄陂三个远城区部分区域自22日起实施限购政策。昨日，业内人士分析，金银湖、盘龙城、江夏纸坊、藏龙岛等区域目前楼市高烧不退，推出的新房源基本被抢购，房价涨幅也相当可观。在强调房子居住属性的大背景下，调控升级不可避免。

至此，武汉只有汉南、蔡甸、新洲和黄陂武湖、汉口北等区域未纳入限购范围。摊开武汉地图可以发现，武汉此轮四次调控后，限购区域基本与四环线重合。



●快递员小余的心声

虽然现在买房限购相信未来时机更好



昨日上午，在江岸区二七航天双城，余潜正在一家快递公司分拣点忙活，内心盘算着在附近先租个好点的住处。

上个月底，送完双11的快递之后，余潜开始静下心来看房子。因去年才开始缴纳社保，按照当时的武汉限购政策，他在中心城区是没有购房资格的，只能将眼光放在新城区。离他上班地点较近的就是黄陂区，他看中了盘龙城巨龙大道一个楼盘，均价8000元。

余潜算了下，一套124平方米的大三房，总价接近100万元，首付最低25万元。尽管手头积蓄不多，咬咬牙凑一凑，勉强可以拿出来。置业顾问告诉他，黄陂区不属于限购范围，这两个月来很多外地人来这里买房，新房的价格肯定还会涨。

双12之后的一周，余潜每天忙着送件。他认为，下半年来武汉接连三次出台限购政策，武汉的房价会进入调整期，不会再疯涨了，开始在买房和租房之间动摇起来。前晚睡觉前，余潜的购房交流QQ群里弹出消息，盘龙城也被纳入了限购区域。此时，余潜的心反而平静了下来，他给自己算了一下账，100万的房价，首付已经捉襟见肘。75万的房贷，按目前的利率，贷30年每个月要还4000元，压力不小。现在盘龙城也纳入了限购区域，政府给楼市降温意图明显。“房子是用来住的，不是用来炒的。”中央已经给楼市定了调，未来房价也会平稳。虽然现在买不了房，经过此轮调控之后，相信未来购房的时机会更好。



●售楼员小胡的烦恼

周末就要开盘一半客户限购



昨日是限购新政首日，黄陂、东西湖、江夏等新晋限购区域内，不少楼盘仍开门迎客，有的卖房，有的蓄客，有的暖场。从市场反馈来看，虽然限购政策已出，但各大楼盘的人气还不错，到访咨询的客户不少。

在东西湖区某项目，孝感的贺先生表示，他在当地有套房，贷款已经结清，计划在武汉入手一套。“看房是之前就计划好的，不管限购影响怎样，先看看再说。”

而对于盘龙城某项目置业顾问胡世友来说，限购新政打了他个措手不及。昨日整整一上午，他都在项目营销中心给客户打电话沟通，确认其是否已在武汉连续缴纳社保或个税满两年。二十多个电话打下来，他的表情越来越凝重。

胡世友告诉记者，国庆节之后，不限购的新城区房子明显好卖多了，很多外地户籍家庭都来盘龙城买房子，他跟踪的近三十个客户购买意向很高。该项目预计本周末开盘，他本来指望着今年能圆满收官。岂料，昨日新政执行，他的客户中约一半不具备购房资格。

胡世友也坦承，盘城龙区域楼市近来火爆，价格也直线上涨，对于限购，许多开发商其实也有心理准备。



●业内人士分析

远城区楼市高烧不退自然被纳入限购范围



为何黄陂、东西湖和江夏部分区域纳入限购范围？

亿房研究中心相关人士分析，首先，这些区域都离配套资源较好的主城区非常近，甚至本身就已经是配套十分完善的区域，如金银潭、盘龙城与后湖只一街之隔，江夏藏龙岛则紧靠当前楼市火爆的光谷，这些区域的配套已经完全和主城区一体化。在与其紧邻的主城区房价高企的情况下，相当一部分购房者外溢到这些新城区内。

其次，梳理今年三次限购政策的出台时机可以发现，供求关系决定政策。当主城区大部分区域都出现无房可卖的现象，导致本轮房价大幅上涨，分区限购政策随之出台。目前，东西湖、盘龙城、江夏纸坊、藏龙岛等区域楼市也是高烧不退，推出的新房源基本都是立刻就被抢购一空，房价涨幅相当可观，如吴家山、金银潭普遍过万元，纸坊、藏龙岛都在9000元以上，盘龙城也大多超过了8000元。无房可卖和房价大幅上涨的特点与主城区如出一辙，自然会被纳入限购范围。

再者，梳理今年的武汉土地市场可以发现，盘龙城的机场河、江夏的纸坊以及东西湖片的吴家山、金银湖等四环线一带均出现了地王，且地王价格远高于往年，部分地块的溢价率甚至高于400%，这也给区域房价上涨带来极大压力，调控也势在必行。

随着武汉楼市调控四步走，目前只有汉南、蔡甸、新洲和黄陂前川、武湖、汉口北等区域未纳入限购范围。摊开武汉地图可以发现，武汉此轮四次调控后，限购区域基本与四环线重合。





