查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·没有体育彩票的支撑 就没有体育事业的大发展 ·武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘安全 ·图文：江城限购区域基本扩至四环 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 没有体育彩票的支撑 就没有体育 · 武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘 · 图文：江城限购区域基本扩至四环 4 关注 2016.12.23 星期五 武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘安全 楚天都市报讯 圣诞节临近，各地都呈现一派美轮美奂的圣诞风景，无论是商场还是酒店，都会花尽心思，或在门前设置巨型圣诞树，或在店堂和室外搭建各类广告、设置多彩气球以增添喜庆吸引消费者，但这些“美丽”的背后实则暗藏隐患。

据了解，这些装饰材料的材质大多是泡沫KT板、PVC塑料、毛绒棉花等易燃材料制成，在这些装饰品上缠绕装饰的电线搭配着五颜六色的霓虹串灯，一旦发生短路事故，极易引起燃烧，火势更会迅速蔓延，产生的浓烟和有毒气体会阻挡视线和影响人员疏散，从而引发人员伤亡事故。而有些装饰品会严重堵塞消防安全通道，有的会遮蔽消防设备箱，如发生紧急情况，会给逃生增添阻碍。

对此，武汉市公安消防局向全市发布节前安全提示四要点，同时温馨提醒广大市民：圣诞狂欢勿忘安全。

要点一：节前应对圣诞饰品的消防安全性能进行一次安全检查；

要点二：不要摆放易燃材料制作的圣诞树及饰品，圣诞景观布置地应靠近水源，并在其周围放置干粉灭火器等防火灭火设备；

要点三：对于需要用电的小灯管一定要检查好线路，不要超负荷运转，也不要将电线裸露在外；

要点四：场所要明确消防安全责任人，制定可行的火灾逃生预案，明确员工在预案中的职责并加强员工的消防能力培训，熟练使用各类消防器材。





