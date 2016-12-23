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武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘
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图文：江城限购区域基本扩至四环
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2016.12.23 星期五
武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘安全
楚天都市报讯 圣诞节临近，各地都呈现一派美轮美奂的圣诞风景，无论是商场还是酒店，都会花尽心思，或在门前设置巨型圣诞树，或在店堂和室外搭建各类广告、设置多彩气球以增添喜庆吸引消费者，但这些“美丽”的背后实则暗藏隐患。
据了解，这些装饰材料的材质大多是泡沫KT板、PVC塑料、毛绒棉花等易燃材料制成，在这些装饰品上缠绕装饰的电线搭配着五颜六色的霓虹串灯，一旦发生短路事故，极易引起燃烧，火势更会迅速蔓延，产生的浓烟和有毒气体会阻挡视线和影响人员疏散，从而引发人员伤亡事故。而有些装饰品会严重堵塞消防安全通道，有的会遮蔽消防设备箱，如发生紧急情况，会给逃生增添阻碍。
对此，武汉市公安消防局向全市发布节前安全提示四要点，同时温馨提醒广大市民：圣诞狂欢勿忘安全。
要点一：节前应对圣诞饰品的消防安全性能进行一次安全检查；
要点二：不要摆放易燃材料制作的圣诞树及饰品，圣诞景观布置地应靠近水源，并在其周围放置干粉灭火器等防火灭火设备；
要点三：对于需要用电的小灯管一定要检查好线路，不要超负荷运转，也不要将电线裸露在外；
要点四：场所要明确消防安全责任人，制定可行的火灾逃生预案，明确员工在预案中的职责并加强员工的消防能力培训，熟练使用各类消防器材。