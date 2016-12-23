查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·没有体育彩票的支撑 就没有体育事业的大发展 ·武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘安全 ·图文：江城限购区域基本扩至四环 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 没有体育彩票的支撑 就没有体育 · 武汉消防温馨提醒：圣诞狂欢勿忘 · 图文：江城限购区域基本扩至四环 4 关注 2016.12.23 星期五 省体育局局长张家胜一行在省体彩中心现场办公时强调 没有体育彩票的支撑 就没有体育事业的大发展 楚天都市报讯 12月19日，省体育局局长、党组书记张家胜带领局全体领导班子成员和相关处室负责人，到省体育彩票管理中心进行调研，并现场办公研究解决相关问题。

截至目前，湖北体彩2016年已实现销量65亿元，圆满实现了年初制定的“两增一进”（增销量、增市场份额、进位次）目标：同比增幅达84%，遥居全国前列；排名由2015年的全国第22位上升到第9位；市场占有率由26%上升到40%；目前筹集体彩公益金约15.6亿元，比2015年净增5.8亿元。

在听取省体彩中心工作汇报后，张家胜充分肯定了湖北体彩2016年取得的成绩，并勉励全体体彩人在新的一年里再接再厉，再创佳绩。

张家胜强调，要坚定不移地把体育彩票当做体育事业的生命线，没有体育彩票的支撑，就没有体育事业的大发展。既然是生命线，对体育彩票工作的重视，就不能只是嘴上说说、墙上挂挂、纸上画画，要在实际工作中抓紧抓牢抓实；要真正重视而不是形式上重视，要真正支持而不是原则上支持；要营造好的环境，来支持体育彩票工作不断迈上新的台阶。

谈到2017年的体彩工作，张家胜勉励全体体彩人要再接再厉，再创佳绩。要始终坚持“三个导向”（目标导向、问题导向和市场导向），不断深化改革创新，不断完善各项体制机制，始终以目标来引领全局。要通过不断完善绩效考核和人事管理等相关制度，把“三个导向”落到实处。

最后，张家胜强调，体彩中心点多、线长、面广，作为一个垂管单位，要对各分中心及县市管理站，对整个系统都要全面负责。一定要按照中央、省委和局党组的要求，将主体责任和监督责任严格落实到位，要把全面从严治党的各项要求贯穿到体彩工作始终。教育千遍不如问责一次，体彩中心要继续保持2016年敢于问责、敢抓敢管、真抓真管、真严真实的好做法，只有这样才能把全面从严治党真正落到实处，真正把体彩各项工作向前推进。龚官





