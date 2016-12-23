武汉国际广场 圣诞狂欢Party图文：中山大道开街交管方案出台图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街百台电瓶车带您“慢游”东湖东湖绿道全天禁行机动车雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交1280盏路灯扮美东湖夜景
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 第2版 要闻
·武汉国际广场 圣诞狂欢Party
·图文：中山大道开街交管方案出台
·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街
·百台电瓶车带您“慢游”东湖
·东湖绿道全天禁行机动车
·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交
·1280盏路灯扮美东湖夜景
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.12.23 星期五
雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张鹏 张勇）雄楚大道BRT也将于12月28日投入运营。昨日，武汉交管部门介绍，雄楚大道BRT廊道每天5:00至24:00禁止除公共汽车外的其它车辆、行人通行。违反禁行规定的，按违法公交专用道处罚：罚款50元，不扣分。
    交警提醒，雄楚大道由于道路施工等原因，易出现拥堵，尤其是拥军路至虎泉街，双向仅有1股车道。建议广大市民尽量选择公交出行，或绕开堵点。


   