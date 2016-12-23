查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉国际广场 圣诞狂欢Party ·图文：中山大道开街交管方案出台 ·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街 ·百台电瓶车带您“慢游”东湖 ·东湖绿道全天禁行机动车 ·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交 ·1280盏路灯扮美东湖夜景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 武汉国际广场 圣诞狂欢Part · 图文：中山大道开街交管方案出台 · 图文：7座特色雕塑25日亮相百 · 百台电瓶车带您“慢游”东湖 · 东湖绿道全天禁行机动车 · 雄楚大道BRT廊道每天19个小 · 1280盏路灯扮美东湖夜景 2 要闻 2016.12.23 星期五 雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张鹏 张勇）雄楚大道BRT也将于12月28日投入运营。昨日，武汉交管部门介绍，雄楚大道BRT廊道每天5:00至24:00禁止除公共汽车外的其它车辆、行人通行。违反禁行规定的，按违法公交专用道处罚：罚款50元，不扣分。

交警提醒，雄楚大道由于道路施工等原因，易出现拥堵，尤其是拥军路至虎泉街，双向仅有1股车道。建议广大市民尽量选择公交出行，或绕开堵点。





