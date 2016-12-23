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要闻
2016.12.23 星期五
雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张鹏 张勇）雄楚大道BRT也将于12月28日投入运营。昨日，武汉交管部门介绍，雄楚大道BRT廊道每天5:00至24:00禁止除公共汽车外的其它车辆、行人通行。违反禁行规定的，按违法公交专用道处罚：罚款50元，不扣分。
交警提醒，雄楚大道由于道路施工等原因，易出现拥堵，尤其是拥军路至虎泉街，双向仅有1股车道。建议广大市民尽量选择公交出行，或绕开堵点。