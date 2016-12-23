武汉国际广场 圣诞狂欢Party图文：中山大道开街交管方案出台图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街百台电瓶车带您“慢游”东湖东湖绿道全天禁行机动车雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交1280盏路灯扮美东湖夜景
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 第2版 要闻
·武汉国际广场 圣诞狂欢Party
·图文：中山大道开街交管方案出台
·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街
·百台电瓶车带您“慢游”东湖
·东湖绿道全天禁行机动车
·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交
·1280盏路灯扮美东湖夜景
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.12.23 星期五
东湖绿道全天禁行机动车
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员张鹏张勇）武汉交管部门昨日介绍，东湖绿道开放后，沿湖路（东湖海洋世界至落雁路）、东湖东路（落雁路至卓刀泉北路）、落雁路（东湖东路至东湖绿道郊野道入口）全天只允许行人、自行车通行，其它车辆禁止通行。
    鲁磨路（团山路至梅园景区门口）、植物园路（团山路至鲁磨路）、梨园广场南北通道、沿湖大道（东湖海洋世界至黄鹂路）、九女墩路、落雁东路等景区周边道路禁止机动车停放。增设45处视频监控设备，实时自动抓拍。
    私家车去哪停？交管部门作了详细介绍。
    来自汉口的车辆，可经梨园广场北通道、渔光小路进入楚风园停车场、海洋世界停车场。还可通过欢乐大道、东湖通道、二环线前往落雁景区。
    来自光谷的车辆，可通过鲁磨路、东湖通道、植物园路进入樱园停车场、梅园东停车场。还可通过东湖通道、珞喻路、三环线分流到落雁景区。
    从三环线东段来的车辆，可从青王公路进落雁南、落雁东停车场；或通过青王公路、落雁路进入落雁路附近的李家大湾停车场、蝴蝶谷停车场。


   