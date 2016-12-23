查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉国际广场 圣诞狂欢Party ·图文：中山大道开街交管方案出台 ·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街 ·百台电瓶车带您“慢游”东湖 ·东湖绿道全天禁行机动车 ·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交 ·1280盏路灯扮美东湖夜景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 武汉国际广场 圣诞狂欢Part · 图文：中山大道开街交管方案出台 · 图文：7座特色雕塑25日亮相百 · 百台电瓶车带您“慢游”东湖 · 东湖绿道全天禁行机动车 · 雄楚大道BRT廊道每天19个小 · 1280盏路灯扮美东湖夜景 2 要闻 2016.12.23 星期五 东湖绿道全天禁行机动车 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员张鹏张勇）武汉交管部门昨日介绍，东湖绿道开放后，沿湖路（东湖海洋世界至落雁路）、东湖东路（落雁路至卓刀泉北路）、落雁路（东湖东路至东湖绿道郊野道入口）全天只允许行人、自行车通行，其它车辆禁止通行。

鲁磨路（团山路至梅园景区门口）、植物园路（团山路至鲁磨路）、梨园广场南北通道、沿湖大道（东湖海洋世界至黄鹂路）、九女墩路、落雁东路等景区周边道路禁止机动车停放。增设45处视频监控设备，实时自动抓拍。

私家车去哪停？交管部门作了详细介绍。

来自汉口的车辆，可经梨园广场北通道、渔光小路进入楚风园停车场、海洋世界停车场。还可通过欢乐大道、东湖通道、二环线前往落雁景区。

来自光谷的车辆，可通过鲁磨路、东湖通道、植物园路进入樱园停车场、梅园东停车场。还可通过东湖通道、珞喻路、三环线分流到落雁景区。

从三环线东段来的车辆，可从青王公路进落雁南、落雁东停车场；或通过青王公路、落雁路进入落雁路附近的李家大湾停车场、蝴蝶谷停车场。





