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要闻
2016.12.23 星期五
百台电瓶车带您“慢游”东湖
司机须持C照 禁说“喂、快点、不知道”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希通讯员胡琼之 李立）东湖绿道迎客在即，100辆电瓶车已经准备就绪，迎接乘客。“为保证安全，特意在电瓶车一侧加装栏杆。”武汉电动汽车示范运营有限公司运安部部长彭伟介绍。该公司电瓶车负责东湖绿道三段路：郊野段、湖中段和湖山段。为保障安全运行，该公司提高要求，司机须持C照，有多年驾驶经验，运行速度必须控制在15公里/时，一是安全，二是慢游赏景；不许超车，除非前车在上下客；运行过程中，司机不准吸烟打电话，不准戴耳机。
武汉市质监局相关人员表示，在服务方面具体要求为：统一着装，发生纠纷时冷静化解矛盾；说普通话，禁说“喂、快点、不知道、快下、不要问我”等。
绿道开通不久就迎来元旦假期，大量游客涌入，100辆车是否够用？彭伟介绍，还另备有100台，根据情况可随时调用。