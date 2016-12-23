查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉国际广场 圣诞狂欢Party ·图文：中山大道开街交管方案出台 ·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街 ·百台电瓶车带您“慢游”东湖 ·东湖绿道全天禁行机动车 ·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交 ·1280盏路灯扮美东湖夜景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 武汉国际广场 圣诞狂欢Part · 图文：中山大道开街交管方案出台 · 图文：7座特色雕塑25日亮相百 · 百台电瓶车带您“慢游”东湖 · 东湖绿道全天禁行机动车 · 雄楚大道BRT廊道每天19个小 · 1280盏路灯扮美东湖夜景 2 要闻 2016.12.23 星期五 百台电瓶车带您“慢游”东湖 司机须持C照 禁说“喂、快点、不知道” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希通讯员胡琼之 李立）东湖绿道迎客在即，100辆电瓶车已经准备就绪，迎接乘客。“为保证安全，特意在电瓶车一侧加装栏杆。”武汉电动汽车示范运营有限公司运安部部长彭伟介绍。该公司电瓶车负责东湖绿道三段路：郊野段、湖中段和湖山段。为保障安全运行，该公司提高要求，司机须持C照，有多年驾驶经验，运行速度必须控制在15公里/时，一是安全，二是慢游赏景；不许超车，除非前车在上下客；运行过程中，司机不准吸烟打电话，不准戴耳机。

武汉市质监局相关人员表示，在服务方面具体要求为：统一着装，发生纠纷时冷静化解矛盾；说普通话，禁说“喂、快点、不知道、快下、不要问我”等。

绿道开通不久就迎来元旦假期，大量游客涌入，100辆车是否够用？彭伟介绍，还另备有100台，根据情况可随时调用。





