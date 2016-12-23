查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉国际广场 圣诞狂欢Party ·图文：中山大道开街交管方案出台 ·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街 ·百台电瓶车带您“慢游”东湖 ·东湖绿道全天禁行机动车 ·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交 ·1280盏路灯扮美东湖夜景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 武汉国际广场 圣诞狂欢Part · 图文：中山大道开街交管方案出台 · 图文：7座特色雕塑25日亮相百 · 百台电瓶车带您“慢游”东湖 · 东湖绿道全天禁行机动车 · 雄楚大道BRT廊道每天19个小 · 1280盏路灯扮美东湖夜景 2 要闻 2016.12.23 星期五 图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街 楚天都市报讯 图为：雕塑《融》效果图



楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员田立平）本月28日，百年老街中山大道（武胜路—一元路）将完成改造。记者昨从武汉地产集团获悉，道路改造的沥青摊铺工程昨日完工，目前正在进行街头艺术品安装，计划本月25日亮相。

记者昨在中山大道汉口水塔处看到，道路中间形成一处露天市集广场，正在安装景观雕塑。武汉地产集团相关负责人介绍，该雕塑名为《融》，不锈钢材质，长21米、宽5.9米、高8.7米。地面造型采用当下具有典型性符号“二维码”的抽象形态，渐变式向外扩散，地面石材则采用邮政编码和中英文阴刻的手法，寓意武汉在中国城市文明发展中的先锋高度，体现武汉的邮驿邮政文化。

湖北美院中山大道艺术品执行团队成员段一林介绍，《融》循环往复的设计灵感取自莫斯乌比环（19世纪德国数学家莫斯乌比发现的一种图形），代表正与反的相互融合、交集，从各角度看会有不同的发现，堪称中山大道的“镇街之宝”。

据介绍，全长4.7公里道路沿线共设置有7座特色艺术雕塑。





