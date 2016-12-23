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要闻
2016.12.23 星期五
图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街
楚天都市报讯 图为：雕塑《融》效果图
楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员田立平）本月28日，百年老街中山大道（武胜路—一元路）将完成改造。记者昨从武汉地产集团获悉，道路改造的沥青摊铺工程昨日完工，目前正在进行街头艺术品安装，计划本月25日亮相。
记者昨在中山大道汉口水塔处看到，道路中间形成一处露天市集广场，正在安装景观雕塑。武汉地产集团相关负责人介绍，该雕塑名为《融》，不锈钢材质，长21米、宽5.9米、高8.7米。地面造型采用当下具有典型性符号“二维码”的抽象形态，渐变式向外扩散，地面石材则采用邮政编码和中英文阴刻的手法，寓意武汉在中国城市文明发展中的先锋高度，体现武汉的邮驿邮政文化。
湖北美院中山大道艺术品执行团队成员段一林介绍，《融》循环往复的设计灵感取自莫斯乌比环（19世纪德国数学家莫斯乌比发现的一种图形），代表正与反的相互融合、交集，从各角度看会有不同的发现，堪称中山大道的“镇街之宝”。
据介绍，全长4.7公里道路沿线共设置有7座特色艺术雕塑。