查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉国际广场 圣诞狂欢Party ·图文：中山大道开街交管方案出台 ·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街 ·百台电瓶车带您“慢游”东湖 ·东湖绿道全天禁行机动车 ·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交 ·1280盏路灯扮美东湖夜景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 武汉国际广场 圣诞狂欢Part · 图文：中山大道开街交管方案出台 · 图文：7座特色雕塑25日亮相百 · 百台电瓶车带您“慢游”东湖 · 东湖绿道全天禁行机动车 · 雄楚大道BRT廊道每天19个小 · 1280盏路灯扮美东湖夜景 2 要闻 2016.12.23 星期五 图文：中山大道开街交管方案出台 黄石路至前进一路路段9:00—22:00只允许公交车通行 楚天都市报讯 图为：部分时段只能走公交

图为：武胜东街西向东单行

图为：前进一路前进二路双行

图为：交易街双行

图为：北京路双行

图为：扬子街区域逆时针单行

图为：民生路双行

图为：民权路南向北单行



楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张鹏 张勇）施工封路2年4个月之后，长4.7公里的中山大道（一元路至武胜路），将于12月28日地铁6号线通车之日全新开街。昨日，武汉交管部门宣布新的交通管理措施。

开街后，每天9:00—22:00（7、8、9月每天9:00—23:00），中山大道（黄石路至前进一路），除了公共汽车（含电车）和执行紧急公务的机动车，禁止其它机动车、非机动车通行。

另据介绍，中山大道沿线4.7公里包括28个路口，其中7个路口设置待转区，5个路口的人行横道前设置自发光道钉，提高人行横道安全性。

交警提醒：中山大道新增视频监控22套，电子警察13处，卡口5处，这些设备均为高清电子设备。如闯禁行，将以“机动车违反禁令标志的”被处以200元罚款，记3分。





