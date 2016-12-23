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要闻
2016.12.23 星期五
图文：中山大道开街交管方案出台
黄石路至前进一路路段9:00—22:00只允许公交车通行
楚天都市报讯 图为：部分时段只能走公交
图为：武胜东街西向东单行
图为：前进一路前进二路双行
图为：交易街双行
图为：北京路双行
图为：扬子街区域逆时针单行
图为：民生路双行
图为：民权路南向北单行
楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张鹏 张勇）施工封路2年4个月之后，长4.7公里的中山大道（一元路至武胜路），将于12月28日地铁6号线通车之日全新开街。昨日，武汉交管部门宣布新的交通管理措施。
开街后，每天9:00—22:00（7、8、9月每天9:00—23:00），中山大道（黄石路至前进一路），除了公共汽车（含电车）和执行紧急公务的机动车，禁止其它机动车、非机动车通行。
另据介绍，中山大道沿线4.7公里包括28个路口，其中7个路口设置待转区，5个路口的人行横道前设置自发光道钉，提高人行横道安全性。
交警提醒：中山大道新增视频监控22套，电子警察13处，卡口5处，这些设备均为高清电子设备。如闯禁行，将以“机动车违反禁令标志的”被处以200元罚款，记3分。