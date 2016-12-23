查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉国际广场 圣诞狂欢Party ·图文：中山大道开街交管方案出台 ·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街 ·百台电瓶车带您“慢游”东湖 ·东湖绿道全天禁行机动车 ·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交 ·1280盏路灯扮美东湖夜景 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 武汉国际广场 圣诞狂欢Part · 图文：中山大道开街交管方案出台 · 图文：7座特色雕塑25日亮相百 · 百台电瓶车带您“慢游”东湖 · 东湖绿道全天禁行机动车 · 雄楚大道BRT廊道每天19个小 · 1280盏路灯扮美东湖夜景 2 要闻 2016.12.23 星期五 武汉国际广场 圣诞狂欢Party 楚天都市报讯 令人期待的圣诞节翩然而至，它满载着浓情蜜意与欢歌笑语，武汉国际广场圣诞假日狂欢，让你乐享不停。

武汉国际广场圣诞多重厚礼倾情钜献：全场60%OFF起，特供款90%OFF；负1-2楼名品折后满2000元送100元；3-6楼折后购满1000元送300元；12月24日VIP全场3倍积分，应接不瑕的多重豪礼，让您嗨翻这个圣诞季。

除了全场臻献厚礼，国际名品圣诞折扣 季 也 联 袂 答 谢 ，12月 23日GIVENCHY开业酒会，还有众多国际名品超低折扣，部分品牌2折起。另外，来自伦敦的52年老店PizzaExpress 12月23日入驻武汉国际广场B座7楼，开业期间指定套餐、下午茶及饮品更是优惠多多。

这个圣诞节，武汉国际广场将以满满大礼和浓浓圣诞情谊，献给所有顾客，共同迎接狂欢派对！





