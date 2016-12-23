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第2版 要闻
·武汉国际广场 圣诞狂欢Party
·图文：中山大道开街交管方案出台
·图文：7座特色雕塑25日亮相百年老街
·百台电瓶车带您“慢游”东湖
·东湖绿道全天禁行机动车
·雄楚大道BRT廊道每天19个小时只能走公交
·1280盏路灯扮美东湖夜景
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武汉国际广场 圣诞狂欢Part
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图文：中山大道开街交管方案出台
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百台电瓶车带您“慢游”东湖
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东湖绿道全天禁行机动车
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雄楚大道BRT廊道每天19个小
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1280盏路灯扮美东湖夜景
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要闻
2016.12.23 星期五
武汉国际广场 圣诞狂欢Party
楚天都市报讯 令人期待的圣诞节翩然而至，它满载着浓情蜜意与欢歌笑语，武汉国际广场圣诞假日狂欢，让你乐享不停。
武汉国际广场圣诞多重厚礼倾情钜献：全场60%OFF起，特供款90%OFF；负1-2楼名品折后满2000元送100元；3-6楼折后购满1000元送300元；12月24日VIP全场3倍积分，应接不瑕的多重豪礼，让您嗨翻这个圣诞季。
除了全场臻献厚礼，国际名品圣诞折扣 季 也 联 袂 答 谢 ，12月 23日GIVENCHY开业酒会，还有众多国际名品超低折扣，部分品牌2折起。另外，来自伦敦的52年老店PizzaExpress 12月23日入驻武汉国际广场B座7楼，开业期间指定套餐、下午茶及饮品更是优惠多多。
这个圣诞节，武汉国际广场将以满满大礼和浓浓圣诞情谊，献给所有顾客，共同迎接狂欢派对！