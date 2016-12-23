查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：1280盏路灯点亮东湖绿道 ·广告 ·四位专家学者点赞“煎饼姐” ·交了数万服务费 买房还是没优惠 ·“市民有约”今进新洲区公安分局 ·33.45%的国土面积已纳入生态保护红线 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：1280盏路灯点亮东湖绿 · 广告 · 四位专家学者点赞“煎饼姐” · 交了数万服务费 买房还是没优惠 · “市民有约”今进新洲区公安分局 · 33.45%的国土面积已纳入生 1 要闻 2016.12.23 星期五 我省推进长江大保护和绿色发展 33.45%的国土面积已纳入生态保护红线 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 实习生吴冬晴）昨日，省委宣传部召开“推进长江大保护和湖北绿色发展”新闻发布会，公布今年以来我省长江大保护和绿色发展取得的成效。据悉，目前全省33.45%的国土面积已纳入生态保护红线。自11月26日中央环保督察组进驻湖北以来，共有249人被问责。

湖北是拥有长江干线最长的省份，是三峡工程库坝区和南水北调中线工程核心水源区，生态地位举足轻重。自今年初习近平总书记在长江经济带发展座谈会上提出“共抓大保护、不搞大开发”后，一年来我省部署了多项重要举措。根据出台的湖北省生态保护红线划定方案和管理办法，目前全省33.45%的国土面积纳入生态保护红线管理。省级以上生态示范市、县、乡镇、村和环保模范城市达到2266个，省级以上森林城市（镇）、绿色示范乡村达到2921个。

今年1－10月，全省17个重点城市PM10、PM2.5与去年同期相比，分别下降20%、21%，优良天数增加10%。目前全省城市污水处理率达到90%，城镇污水处理率达到86%。

此外，今年我省还大力推进环保督查问责，截至12月17日，共办理办结督察组交办件815件，责令停产整改322家，查封取缔关闭139家，249人被问责。

据悉，接下来我省将继续加大力度推进长江大保护和绿色发展，继续推进非法码头和非法采砂专项整治、重化工及造纸行业专项集中整治等行动。





