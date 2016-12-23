查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：1280盏路灯点亮东湖绿道 ·广告 ·四位专家学者点赞“煎饼姐” ·交了数万服务费 买房还是没优惠 ·“市民有约”今进新洲区公安分局 ·33.45%的国土面积已纳入生态保护红线 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：1280盏路灯点亮东湖绿 · 广告 · 四位专家学者点赞“煎饼姐” · 交了数万服务费 买房还是没优惠 · “市民有约”今进新洲区公安分局 · 33.45%的国土面积已纳入生 1 要闻 2016.12.23 星期五 “市民有约”今进新洲区公安分局 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 吴昌华 向清顺通讯员周涛）今日下午，楚天都市报“市民有约·2016公安分局局长热线”系列活动举办第十四场，新洲区委常委、区公安分局党委书记、局长吴惟，将率分局各部门负责人接听热线，聆听市民声音。

近年来，新洲公安充分履职尽责，以开展“平安新洲”系列行动为抓手，创新社会治理，关注改善民生，服务企业发展，确保了全区的经济发展和平安稳定。只要您有户口、治安、交通、消防等涉及新洲公安服务工作的诉求、建议，新洲公安真诚欢迎您的来电。热线电话：027-88568999，开通时间：12月23日下午13：00-14：30。楚天都市报“看楚天”APP将图片直播，楚天都市报新浪官方微博同步视频直播，欢迎广大读者参与互动。





