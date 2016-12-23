查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：1280盏路灯点亮东湖绿道 ·广告 ·四位专家学者点赞“煎饼姐” ·交了数万服务费 买房还是没优惠 ·“市民有约”今进新洲区公安分局 ·33.45%的国土面积已纳入生态保护红线 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：1280盏路灯点亮东湖绿 · 广告 · 四位专家学者点赞“煎饼姐” · 交了数万服务费 买房还是没优惠 · “市民有约”今进新洲区公安分局 · 33.45%的国土面积已纳入生 1 要闻 2016.12.23 星期五 四位专家学者点赞“煎饼姐” 楚天都市报讯 □楚天都市报记者陈倩周治涛通讯员谢小琴陈博



连日来，南湖“煎饼姐”汪天姣“女人本弱,为母(妻)则刚”的故事，通过楚天都市报的报道，深入到万千读者的内心深处；热心市民和网友一片片爱心汇聚而成的67万元善款，更是感动了整个大武汉。一些专家学者也纷纷对“煎饼姐”及本报报道点赞。



●湖北省社科院专家冯桂林

凡人小事动人心弦



湖北省社科院专家冯桂林表示，“煎饼姐”带来的爱心热潮，反映了武汉市民作为全国文明城市的主人翁，所具备的担当精神与使命感，凡人小事，动人心弦。

冯桂林说，一个不幸的家庭，因为楚天都市报的报道引起全社会关注，说明武汉市民一直有救危济困、助人为乐的传统，爱心辐射光，善举力量大。一个星期左右，募集到67万元捐款，捐款者尤以年轻人居多，体现出武汉居民所具有的爱的担当生生不息。

同时，汪天姣虽然需要帮助，但她不想因为自己的经济困难给他人和社会增添负担，而是通过自己努力奋斗，不向困境低头，特别是在医疗费基本够用后主动叫停捐款，她身上表现出的勇气和信心、努力战胜困难的顽强精神，都值得提倡。

冯桂林说，虽然汪天姣的困难暂时得到了缓解，但她以后可能还会面临新的考验，政府部门应当发挥起救助的主渠道作用，通过政府、社会、个人的救助，形成良性互动。



●湖北省委党校教授徐仲韬

汪天姣身上体现了向善向上



湖北省委党校教授徐仲韬认为，汪天姣坚持自食其力，对善款的使用做到公开透明，还承诺等丈夫康复后，请所有的好心人免费吃饼，充分体现了她的勤劳、善良、有爱心，也契合了社会主义核心价值观中的诚信与敬业；众多武汉市民行动起来，帮助“煎饼姐”渡过难关，让温暖的正能量传播，形成了人人向善的暖流，这体现了社会主义核心价值观中的友善；各级政府向汪天姣伸出援手，通过捐款、申办大病救助等具体行动，为她解决实际困难，映现了政府的人文关怀，也彰显了社会主义核心价值观的和谐。

涓流成海，积土成山。徐仲韬说，每个人选择什么样的价值观，具备怎样的道德底线，就决定了构成这个社会的基本价值观的底色。在当前更复杂、更多元的社会环境下，特别需要凝聚全社会的精神力量。围绕“煎饼姐”展现出来的向善向上的力量，正是社会主义核心价值观具体而直观的写照。



●武汉理工大社会学专家邓万春

“煎饼姐”是家庭伦理的标杆



武汉理工大学政治与行政学院社会学专家邓万春教授说，近日，习近平总书记在会见第一届全国文明家庭代表时谈道：“家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明。”楚天都市报报道的“煎饼姐”，就是对习近平总书记讲话精神的很好践行。

邓万春介绍，现在不少人轻视家庭责任和义务，追求个人享乐，甚至为了金钱和名利抛妻弃子、不赡养老人。“煎饼姐”汪天姣的这份坚强与温良，让更多的读者和市民感受到家庭责任背后的温暖与感动。“‘煎饼姐’是平凡的，也是高尚的，所以她的故事引起了人们广泛的共鸣。”邓万春说，相信“煎饼姐”的故事能给更多家庭以鼓励和影响，让大家更加关注家庭幸福的意义。



●中南财经政法大学博士生导师吴玉兰

本报视频直播展示公益新气象



有人用直播赚取眼球和金钱，有人用直播做商业活动进行营销，也有人用直播做公益帮助他人。中南财经政法大学新闻与文化传播学院博士生导师吴玉兰教授在进行了一番对比之后说，楚天都市报新媒体对于“煎饼姐”的视频直播，展示了公益新气象。

“寒冷的冬季看到‘煎饼姐’的故事，心里涌起的不止悲悯，更多是温情的激荡！”吴玉兰教授为“煎饼姐”的坚强与纯朴点赞，同时也为楚天都市报创新报道方式、关注小人物命运的做法点赞。

吴玉兰教授表示，最好的新闻应该从生活中抓取和发现，有责任的媒体应该乐于讲述普通人真实又不平凡的生活故事，任何基于营销别出心裁的策划都无法与此相媲美。

“感谢楚天都市报为我们奉献的‘煎饼姐’报道，给寒冷的冬天送来了一缕阳光、一份鼓舞、一种精神！”吴玉兰表示，内容为王是新媒体时代传统媒体的生存法则和制胜法宝，承载优质传播内容的媒体必然造福于社会，让故事的主人唤起更多的关注和帮助，让读到故事的人获取更多应对庸常生活的力量！





