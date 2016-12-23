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·“市民有约”今进新洲区公安分局
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要闻
2016.12.23 星期五
图文：1280盏路灯点亮东湖绿道
东湖绿道、新中山大道、雄楚大道BRT交管方案公布
楚天都市报讯 图为：昨晚，即将开放的东湖绿道上，1280盏路灯逐渐亮起，将这条世界级绿道装扮得更加炫彩华丽。楚天都市报记者宋枕涛摄影
楚天都市报讯（记者曹磊通讯员王欣 杜凯）东湖绿道亮了。昨日傍晚5时30分，28.7公里的东湖绿道两旁共1280盏路灯次第亮起，将这条世界级美丽绿道装扮得更加炫彩华丽。
昨天下午5时，记者从东湖梨园进入绿道，不时有市民在欧式风情的路灯灯杆前驻足观赏。据介绍，东湖绿道的路灯与新中山大道的路灯一样，采用庭院式，全身为黑色，具有欧式风情，凸显休闲美观。
随着夜幕逐渐降临，绿道上的路灯由暗变亮，像连珠一般串起了绿道的每一段路。记者注意到，东湖绿道的路灯灯光为白色。武汉供电公司武昌配电运检室副主任黄鹤飞说，为了把景致更好呈现给游人，东湖绿道路灯最大特色是自带隐形能力的地埋式路灯环网箱变。