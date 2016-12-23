查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：1280盏路灯点亮东湖绿道 ·广告 ·四位专家学者点赞“煎饼姐” ·交了数万服务费 买房还是没优惠 ·“市民有约”今进新洲区公安分局 ·33.45%的国土面积已纳入生态保护红线 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：1280盏路灯点亮东湖绿 · 广告 · 四位专家学者点赞“煎饼姐” · 交了数万服务费 买房还是没优惠 · “市民有约”今进新洲区公安分局 · 33.45%的国土面积已纳入生 1 要闻 2016.12.23 星期五 图文：1280盏路灯点亮东湖绿道 东湖绿道、新中山大道、雄楚大道BRT交管方案公布 楚天都市报讯 图为：昨晚，即将开放的东湖绿道上，1280盏路灯逐渐亮起，将这条世界级绿道装扮得更加炫彩华丽。楚天都市报记者宋枕涛摄影

楚天都市报讯（记者曹磊通讯员王欣 杜凯）东湖绿道亮了。昨日傍晚5时30分，28.7公里的东湖绿道两旁共1280盏路灯次第亮起，将这条世界级美丽绿道装扮得更加炫彩华丽。

昨天下午5时，记者从东湖梨园进入绿道，不时有市民在欧式风情的路灯灯杆前驻足观赏。据介绍，东湖绿道的路灯与新中山大道的路灯一样，采用庭院式，全身为黑色，具有欧式风情，凸显休闲美观。

随着夜幕逐渐降临，绿道上的路灯由暗变亮，像连珠一般串起了绿道的每一段路。记者注意到，东湖绿道的路灯灯光为白色。武汉供电公司武昌配电运检室副主任黄鹤飞说，为了把景致更好呈现给游人，东湖绿道路灯最大特色是自带隐形能力的地埋式路灯环网箱变。





