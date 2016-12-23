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第23版 时事
·荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会
·广告：动向新闻
·哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑
·图文：4人改判无罪 江西省高院道歉
·免费培训月嫂和催乳师
·广告：动向新闻
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图文：4人改判无罪 江西省高院
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23
时事
2016.12.23 星期五
免费培训月嫂和催乳师
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训40名月嫂和催乳师，将进行相关专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和催乳师专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚