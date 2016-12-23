查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 时事 ·荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会 ·广告：动向新闻 ·哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 ·图文：4人改判无罪 江西省高院道歉 ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 荆门国税公安联合召开打击涉税违 · 广告：动向新闻 · 哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 · 图文：4人改判无罪 江西省高院 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：动向新闻 23 时事 2016.12.23 星期五 免费培训月嫂和催乳师 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训40名月嫂和催乳师，将进行相关专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和催乳师专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚





