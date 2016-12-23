查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 时事 ·荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会 ·广告：动向新闻 ·哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 ·图文：4人改判无罪 江西省高院道歉 ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 荆门国税公安联合召开打击涉税违 · 广告：动向新闻 · 哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 · 图文：4人改判无罪 江西省高院 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：动向新闻 23 时事 2016.12.23 星期五 最高法出台拐卖妇女儿童犯罪司法解释 哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 楚天都市报讯 据新华社电 最高人民法院22日公布《最高人民法院关于审理拐卖妇女儿童犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》，其中明确规定，对婴幼儿采取欺骗、利诱等手段使其脱离监护人或者看护人的，视为刑法第二百四十条第一款第（六）项规定的“偷盗婴幼儿”。该司法解释将于2017年1月1日起施行。

司法解释明确规定，刑法第二百四十条、第二百四十一条规定的儿童，是指不满十四周岁的人。其中，不满一周岁的为婴儿，一周岁以上不满六周岁的为幼儿。

我国刑法第二百四十条规定，拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；以出卖为目的，偷盗婴幼儿的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。

最高法刑一庭负责人表示，司法实践中属于通常所理解的“偷盗婴幼儿”案件较少，更常见、多发的案件是利用父母等监护人或者看护人的疏忽，以给付婴幼儿玩具、外出游玩等哄骗手段将婴幼儿拐走。对该种情形是否属于“偷盗婴幼儿”，实践中存在争议。这份司法解释将其界定为“偷盗婴幼儿”，有利于从严惩治拐卖儿童犯罪。

司法解释同时规定，医疗机构、社会福利机构等单位的工作人员以非法获利为目的，将所诊疗、护理、抚养的儿童出卖给他人的，以拐卖儿童罪论处。





