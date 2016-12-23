查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 楚动 ·图文：“百万爱心暖江城”火爆进行中 ·图文：年终倒计时 今年定 价不涨 59800元/100㎡全包装修 ·小记者冬季特训营首期招新啦 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：“百万爱心暖江城”火爆进 · 图文：年终倒计时 今年定 价不 · 小记者冬季特训营首期招新啦 19 楚动 2016.12.23 星期五 图文：“百万爱心暖江城”火爆进行中 特定人群可到舒惠涛药房免费领医保用品 楚天都市报讯 图为：“百万爱心暖江城”受市民热捧。 通讯员黎子龙摄



楚天都市报讯（记者霍栋）持楚天都市报，到舒惠涛药房，可免费领取冬季医保用品。连日来，江城市民热捧本报联手湖北舒惠涛药业有限公司发起的“百万爱心暖江城”活动，享受冬日温暖。

昨日中午，记者在汉口舒惠涛社区药房鄱阳街店，碰到82岁的李根贤爹爹。他手持楚天都市报，对店员说自己腰痛，还有口腔溃疡，请帮忙推荐药品。店员根据其身体状况，帮他领取了一盒消炎镇痛远红外贴，然后推介了一种治口腔溃疡的药，并详细讲解了用药流程：“您早晚饭后各服两粒，可促进溃疡伤口愈合。”该店负责人罗红称，当天比平常早开门1个多小时，结果还是“挤破门坎”。

据悉，舒惠涛药业市内5家药房同步开展活动，已送出护手霜7000多支，膏药5100多盒，液体钙600多瓶，总价值约32万元。

该公司表示，本月底前，武汉低保人群拨打（027）83992992报名，可享受2017年全年免费领取应季医疗保健用品、特价药品等。武汉50岁以上人群，可到舒惠涛药房汉阳龙阳大道太康城店、南国明珠店，东西湖区吴中街店，江岸区鄱阳街店，江汉区江达路店等门店领取100元医疗器械代金券一张，以成本价购买医疗器械。今明两天，持楚天都市报，可到上述门店免费领取护手霜一支。欢迎扫码获取更多信息。





