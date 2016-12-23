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图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多
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一小学推出作业套餐 孩子可以自
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教育
2016.12.23 星期五
图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多斤
学生可凭鱼票免费吃红烧鱼块
楚天都市报讯 图为：武科大黄家湖校区沁湖里的鱼今年大丰收啦
□楚天都市报记者周治涛通讯员李镯沛肖军雷
“武科大一年一度的捕鱼拉开序幕,师生们又有口福啦。”日前，武汉科技大学官方微博发布了黄家湖校区沁湖捕鱼的信息，不少师生留言，表示去年已吃过，继续期待今年的免费红烧鱼大餐。
两万多斤鱼捞了一整天
21日一大早，在靠近武科大黄家湖校区教师公寓的沁湖边，围了不少师生。后勤集团工作人员忙着将一大网鱼装进鱼筐和麻袋，抬到岸边的秤上称重后，将鱼抬上货车。第一轮收获颇丰，最大一条鱼重14斤。到当天下午5点左右，捕鱼才进入尾声。据统计，此次共捕捞约两万四千三百斤鱼，将分别送往黄家湖、青山校区各食堂。
该校后勤物业服务中心副主任王军介绍，今年元月学校投入一万斤左右的鱼苗，包括草鱼、花鲢鱼和白鲢鱼等。因今年六七月份雨量较大，不能用去年对外排水的方法捕鱼，只能请专业师傅在沁湖撒网，将鱼赶到教师公寓前区域，最后在冬至这天集中收网。
后勤餐饮服务中心主任万志强介绍，23日中午、晚上和24日中午在黄家湖南北苑食堂，23日中午和24日中午在青山校区两个食堂，学生可凭鱼票免费吃红烧鱼块。
校内湖区养鱼成师生福利
记者了解到，因为校内或周边有湖区，武汉部分高校推出养鱼福利。如武汉商学院的校属鹤鸣湖水域面积22亩，养有草鱼、青鱼、胖头鱼等10多个品种。平日，学校用食堂磨豆腐的豆渣和湖边的草喂食。20日该校举办鱼丸美食节，湖区捕获的2000斤鲜鱼被做成了3000多个鱼丸，免费送给师生吃了。
据悉，武汉此前曾出台规定，禁止武汉三环线内湖泊养鱼，武科大黄家湖校区、武汉商学院等并不在范围内。武汉市农委水产处负责人表示，除了符合武汉市退渔的相关政策，高校在校区内湖养鱼均由所在区渔政部门授牌管理，因此很多高校尽管也有类似的校内湖区，但不能随意养鱼。