查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·别相信网上申办大额信用卡 ·银行系手机钱包再升级 ·新品播报 ·图文：第五季加多宝春节公益来袭 送3000万回家福利 ·图文：国美30年重新定义零售 打造社交商务生态圈 ·麻城夫子河商会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 别相信网上申办大额信用卡 · 银行系手机钱包再升级 · 新品播报 · 图文：第五季加多宝春节公益来袭 · 图文：国美30年重新定义零售 · 麻城夫子河商会成立 15 财经 2016.12.23 星期五 一个镇1500人在汉开商超 麻城夫子河商会成立 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠 通讯员付战良汪军）18日，来自全国各地的夫子河籍优秀企业家齐聚麻城天吉大酒店，参加湖北麻城夫子河商会成立暨第一届一次会员大会，共话乡情，共襄盛举。

首届会长蔡吉良热情洋溢发表就职演讲，全面诠释了商会“抱团合力、共同发展，以商促会、以会兴商，回报家乡、履行责任”的宗旨。麻城夫子河商会自11月12日第一次筹备会成立以来，仅一个多月时间发展会员近300人。

据了解，夫子河镇有4万多人，其中1500名老板在武汉从事商超行业。该商会将打造商超产业链，建立商超电子商务平台，通过网络平台等整合资源，把商超做大做强。同时，将整合酒店、餐饮、建筑、物流、农业养殖、旅游服务等行业，充分发挥会员的共同智慧，凝聚好同行众多企业的力量，促进会员企业共同发展。





