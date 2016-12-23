查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·别相信网上申办大额信用卡 ·银行系手机钱包再升级 ·新品播报 ·图文：第五季加多宝春节公益来袭 送3000万回家福利 ·图文：国美30年重新定义零售 打造社交商务生态圈 ·麻城夫子河商会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 别相信网上申办大额信用卡 · 银行系手机钱包再升级 · 新品播报 · 图文：第五季加多宝春节公益来袭 · 图文：国美30年重新定义零售 · 麻城夫子河商会成立 15 财经 2016.12.23 星期五 图文：国美30年重新定义零售 打造社交商务生态圈 ——专访武汉国美总经理程利 楚天都市报讯 □楚天都市报记者谢玲通讯员周微



国美已走过30年，开创了中国家电零售连锁经营模式、直供销售模式，并推动了家电零售行业全国性整合。如今，国美通过转型和发展，实施新零售战略，本报记者专访了武汉国美总经理程利，解读新零售的定义。

2017年，国美实施新零售战略，是新市场环境下零售业态发展趋势的认识和探索。就是以“6+1”为价值创造触点、以供应链为核心竞争力的集互联网、物联网、务联网（专注于服务的三个网络）于一体的新零售生态体。其中，“6”是指用户为王、产品为王、平台为王、服务为王、分享为王、体验为王，形成完整的生态闭环；“1”是指线上线下融合为用户提供首屈一指的服务。

程利看来，新零售的核心，其实还是供应链能力，后台服务能力，以及线上线下打通的能力。国美的核心竞争力是低成本高效率的供应链管理能力。

去年，国美电器确立了以打造线上、线下、客户端及其他界面平台深度融合的“全渠道”发展战略；通过线下门店的场景化改造，实现的“新场景”引流，国美实现家电消费从低频向高频消费的嫁接；通过以国美微店、国美管家售后服务平台以及国美会员服务为纽带，形成与客户之间的“强链接”。“现在的国美门店，显然跟我们的过去不一样，有大量的商品场景，把场景的交易性展示出来。”程利介绍，国美以家为核心，融入娱乐休闲、生活美食、互联网电视、智能物联等场景理念打造全零售生态，实现从商品交易场景到商品应用场景的转变。从原来的低频消费嫁接为高频消费，转型成为线上、线下融合的家庭整体解决方案提供商。

程利介绍，2017年武汉国美预计会对4家门店进行了场景体验式升级改造，通过场景改造进一步提升门店增收能力。另外，国美还将在唐家墩再开一家新场景、新模式超级大店，并在现有经营产品基础上引进更多的智能化产品及高科技产品，让消费者能体验到消费的乐趣，更能感受到科技给生活带来的变化。

据悉，国美30年庆典活动线上线下双向融合，推出满1000返200的活动，另针对套餐顾客推出最高送3000元的优惠力度。手机推出了以旧换新最高抵3500元的活动，以回馈消费者。





