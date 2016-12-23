查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·别相信网上申办大额信用卡 ·银行系手机钱包再升级 ·新品播报 ·图文：第五季加多宝春节公益来袭 送3000万回家福利 ·图文：国美30年重新定义零售 打造社交商务生态圈 ·麻城夫子河商会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 别相信网上申办大额信用卡 · 银行系手机钱包再升级 · 新品播报 · 图文：第五季加多宝春节公益来袭 · 图文：国美30年重新定义零售 · 麻城夫子河商会成立 15 财经 2016.12.23 星期五 新品播报 楚天都市报讯 渤海银行，理财银行！12月22日-26日发售年末客户回馈专属理财产品，105天起点5万元，预期年化收益率4.6%。水果湖路小微支行：武昌区水果湖步行街派出所旁。电话：87736526 理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。



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