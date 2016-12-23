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15
财经
2016.12.23 星期五
能扫码支付 能刷脸取款
银行系手机钱包再升级
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰 通讯员建轩）想在自动售货机上买饮料，打开手机银行，扫描屏幕上的二维码，输入密码确认支付，仅仅十几秒，一瓶饮料就到手了。昨日，在建行南湖支行，市民陈女士第一次体验了该行的二维码支付产品——龙支付。据了解，作为银行系手机支付的领先品牌，龙支付已经在湖北开始推广应用，市民可在多种消费场景中体验便捷支付。
今年下半年，央行发布《条码支付业务规范》，“龙支付”是规范发布后业内首款开通二维码支付功能的手机支付平台，融合了NFC（近距离无线通信）、二维码、人脸识别等新型支付技术，覆盖线上线下消费场景。据建行湖北省分行个人金融部总经理张叶文介绍，在原有手机银行基础上，“龙支付”新增了钱包和二维码收付款功能，不论用户持有的是建行卡还是他行卡，只要注册为龙支付用户，系统就会自动生成建行钱包用于小额消费，目前，建行已经与省内100多家商户达成合作，未来使用场景将会进一步拓展。此外，对于商户来说，使用“龙支付”二维码收款，提现、转账均不收取手续费，相比纷纷开始收费的微信、支付宝，可以额外节省一笔支出。
据了解，除了支付功能，已绑定建行借记卡的用户还能通过“龙支付”在建行ATM机上取款。用户不用带银行卡，不需要输密码，只要在手机端刷脸或者识别声纹后，扫描ATM机上的二维码，即可轻松取款。