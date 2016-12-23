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冷空气开始活跃了
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14
经济
2016.12.23 星期五
冷空气开始活跃了
31日前无大范围持续性霾
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）好消息！中央气象台预计，冷空气开始活动频繁，年底前我国不会出现大范围持续性霾天气。省气象局表示，即使出现轻度污染，也会很快被冷空气驱走。
昨日，我省大部地区空气质量转为良。不过，随着新一股冷空气到来，今天鄂西率先转雨，明天全省小雨，鄂西北半高山以上地区还有雨夹雪。武汉地区今日晴好，不过低温又跌至0℃，高温13℃，明天多云，5-9℃，后天小雨，4-9℃。