广告平安夜跨年夜地铁延时收班图文：酒楼大厨 也能为您置备年货冷空气开始活跃了开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第14版 经济
·广告
·平安夜跨年夜地铁延时收班
·图文：酒楼大厨 也能为您置备年货
·冷空气开始活跃了
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
14 经济 2016.12.23 星期五
冷空气开始活跃了
31日前无大范围持续性霾
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）好消息！中央气象台预计，冷空气开始活动频繁，年底前我国不会出现大范围持续性霾天气。省气象局表示，即使出现轻度污染，也会很快被冷空气驱走。
    昨日，我省大部地区空气质量转为良。不过，随着新一股冷空气到来，今天鄂西率先转雨，明天全省小雨，鄂西北半高山以上地区还有雨夹雪。武汉地区今日晴好，不过低温又跌至0℃，高温13℃，明天多云，5-9℃，后天小雨，4-9℃。


   