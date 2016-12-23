查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告 ·平安夜跨年夜地铁延时收班 ·图文：酒楼大厨 也能为您置备年货 ·冷空气开始活跃了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 平安夜跨年夜地铁延时收班 · 图文：酒楼大厨 也能为您置备年 · 冷空气开始活跃了 · 开奖公告 14 经济 2016.12.23 星期五 图文：酒楼大厨 也能为您置备年货 楚天都市报讯 图为：隐庐酒店内展卖的年货礼盒



□楚天都市报记者陈希



冬至过，年味浓，餐饮酒楼也陆续推出年货菜品，大厨们手工出品的美味，成为酒楼年货特有的卖点。

种类：特色菜+工艺复杂品

腊鱼腊肉腊肠等腊制品，还有店里的特色菜；有礼盒装，也有散卖品；店内买也行，网购也方便。

酒楼卖年货，章法不一。

上周，汉阳七里庙的乐福园酒店在门口摆摊卖起肉圆、糍粑等，服务员说，“会一直卖到腊月廿八”。酒店肖经理说，已卖了三年年货，主打店内特色菜和工艺复杂的菜品，如糍粑、野菜饼买回家稍加工就能吃。

记者昨日在东亭隐庐店内也看到顾客在选购腊鱼腊肉等年货礼盒，“厨师的手艺错不了。”顾客说。

“所有菜品由中央厨房统一制作。”武汉粗茶淡饭副总经理程祯说，年货推出至少有5年，均为礼盒装，天然腊味礼盒的鳊鱼，选的是梁子湖鳊鱼，还有招牌卤猪蹄、土猪肉圆、秘制卤鸡等手作生态礼盒，也都是旗下门店的特色菜肴。



平价：回馈顾客推广品牌



在乐福园七里庙店买年货的张先生告诉记者，“有些年货菜品，比店内就餐时便宜，珍珠圆子店内15元一份，年货价是10元。”

湖锦酒楼市场销售负责人杨柳说，推出年货一是品牌推广，二是满足没空备年货的顾客需求。没能订到湖锦年夜饭的朋友，年货买回去，稍添加点青菜和汤，就能做出一桌湖锦特色的年饭，叫做把年饭带回了家。





