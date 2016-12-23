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评论
2016.12.23 星期五
微观点
楚天都市报讯 ●近两万元一部手机，微臣肯定买不起，只能三呼万岁，望机兴叹。一番感叹之后，忽然发现“故宫手机”与某款“钛金手机”是同一家手机厂商出品，据说这款由王石代言的“钛金手机”是国内目前最贵的手机。可见，“故宫手机”与“钛金手机”一样，打的都是贵族牌，原本就没打算“飞入寻常百姓家”。所以，网友大可不必太较真。
——近日，一家手机厂商联合北京故宫文化传播有限公司推出了一款手机，机身融合团龙、祥云等传统图案，每部售价19999元，号称全球限量999台，引起网友热议。《广州日报》评论分析，这本身就是一次消费故宫品牌的“贵族营销”。