查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 评论 ·“女童被撞家长担责”是多么痛的领悟 ·广告 ·斩断医疗废物回收背后的利益链 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · “女童被撞家长担责”是多么痛的 · 广告 · 斩断医疗废物回收背后的利益链 · 微观点 9 评论 2016.12.23 星期五 “女童被撞家长担责”是多么痛的领悟 楚天都市报讯 6岁女童跟着家长横穿马路，但家长不知道的是，孩子突然折返，结果被疾驰而来的汽车撞飞……近日，常州经开区交警部门作出事故认定，其母亲韦某作为监护人没有尽到监护职责，也是引发交通事故的重要原因，事故中双方应当承担共同责任。（12月22日《现代快报》）

我们能真切感受到母亲和女孩的伤痛，可是我们也不能不理智地面对法律的严肃。这起案件的处理，看似有些冷酷无情，其实却是以法律为准绳，为家长的监护责任鸣响警钟。

规则面前，人人都需要时刻警醒。从此次因横穿马路发生的事故过程来看，这位母亲是没有尽到监护责任的。跟在自己身后的女儿中途折返，她竟没有发现，直到悲剧发生，有人呼喊她，她才发现女儿已不在身边。首先，违章横穿马路本来就已经很危险，其次，过马路时，妈妈应该牵着孩子的手，这是常识。不管是不是因为一时疏忽，这位母亲的行为，本质上就是监管失责。

类似的交通事故，让汽车一方多承担甚至完全承担责任，已经成为了一种潜规则。虽然这体现了法律柔情的一面，有效减少弱势伤者的经济负担，但一味偏向弱者的司法理念，也在一定程度上纵容了行人的违规行为，让他们忽视了自身的责任。大人的不良习气，会影响到是非观尚不成熟的孩子，往小了说，会让他们从小就养成漠视规则陋习，往大了说，人身安全也难以得到保障。假如这位母亲，这次没有带着孩子违章横穿，事故或许就不会发生。

孩子是无辜的，他们所承受的伤痛，源于成人世界的规则失范。这起“女儿被撞家长也担责”的处理，显然颇具现实意义。时至年关，各种朋友或家庭聚会比较多，人多事杂，对儿童的监护可能就会有所缺失，会埋藏下各种事故的隐患。希望这起案例，能让更多忽视监管责任的家长警醒，照顾好身边的孩子，尽好为人父母的天职。

郭元鹏





