查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 体彩 ·图文：湖北一夜爆出9注大乐透一等奖 ·广告 ·图文：顶呱刮新票“金鸡纳福”喜送新年大礼包 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 广告 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第20版 : 养生 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：湖北一夜爆出9注大乐透一 · 广告 · 图文：顶呱刮新票“金鸡纳福”喜 8 体彩 2016.12.23 星期五 庆圣诞迎元旦体彩狂欢送“金蛋” 图文：湖北一夜爆出9注大乐透一等奖 楚天都市报讯 图为：中大奖的孝感90109销售点门口威风锣鼓敲起来



12月22日一大早，9位喜形于色的彩民，包车从黄石来到省体彩中心，兑取属于他们共同的大乐透500万大奖。21日晚，和他们一同中得大乐透一等奖的，还有湖北其他8个销售点的幸运彩民。庆祝圣诞节，迎接元旦，还有什么比体彩大奖更实惠的呢？

12月21日，传统的冬至节，体彩大乐透第16150期开奖，全国大奖“大批发”，井喷一等奖106注，每注奖金500万元，湖北彩民中了9注，其中2注追加，每注多收获奖金300万元。

湖北中得的9注大乐透一等奖分布在8个地市，其中十堰（60036销售点、60180销售点）2注，武汉（06254销售点）、黄石（40006销售点）、宜昌（57010销售点）、鄂州（30084销售点）、孝感（90109销售点）、荆州（26118销售点）、恩施（98329销售点）各1注；追加票2注，分别出自十堰（60036销售点）和鄂州（30084销售点）。



“乐透乐翻天”6+3小复式又立新功



位于武汉九峰景源里社区38号的体彩06254销售点业主袁女士回忆说，该中奖彩票应该为6+3复式票。因为大乐透“乐透乐翻天”做活动，自己这一段时间主推的就是6+3小复式。

袁女士说，该中奖票应该是五六个年轻人一起来买的，每人买了四五十元左右。虽然不知道那几个年轻人姓名，但他们是销售点的老彩民，经常一起过来买彩票。

“买就送，奖上奖！”大乐透“乐透乐翻天”主打6+3小复式，在11月28日晚，加奖第一期就曾爆出740万元大奖。本次大奖批发再显威力，为彩民斩获500万元大奖。



“全国明星业主”网点再中800万大奖



在本次大奖名单中，有一个熟悉的点号和熟悉的名字，那就是位于鄂州的体彩30084销售点，业主龙先生刚刚第三次蝉联“全国明星业主”桂冠。该销售点中出一张大乐透追加票，总奖金800多万元，这也是该店第三次中出大奖。当天晚上喜讯传来，龙先生就在彩民微信群中发了100个红包，让大家分享中奖喜悦。



合股彩民坐到天亮 包车来领奖



与体彩30084销售点有同样中奖经历的，是位于黄石大冶市东岳路的体彩40006销售点，这是该销售点8年内第三次中出500万元以上巨奖（其中1000万元一次）。该网点组织彩民合股购买，9人入股大小不一，共投入924元购买了一张11+2复式票。经推算，参股最多的彩民分得奖金百万余元，参股最少的彩民获数万元。得知中奖消息后，9位参股彩民在销售点里坐了9个小时，12月22日一大早就包了辆大巴到武汉领奖。



业主荐神号，彩民在网点坐等喜讯传来



21日晚上7点，一位裹着棉大衣的彩民进入体彩98329销售点，这位彩民是98329的老彩民，每期大乐透都喜欢让98329的销售员推荐号码投注。打完票后销售员还开玩笑说：“今天我推荐的高频任三两胆全拖全部都中，你今天就在我这，肯定中大奖！”老彩民笑着回道：“那我今天就听你的，不走了！”

当晚大乐透开奖，销售员所推荐的号码一个不落，全部击中！就是这注推荐号让这位彩民将500万大奖揽入囊中！整个网点顿时欢呼雀跃，中奖的、没中奖的，都激动不已！ 陈善宝李敏汤敏





