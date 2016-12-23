图文：1280盏路灯点亮东湖绿道广告四位专家学者点赞“煎饼姐”交了数万服务费 买房还是没优惠“市民有约”今进新洲区公安分局33.45%的国土面积已纳入生态保护红线
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 第1版 要闻
·图文：1280盏路灯点亮东湖绿道
·广告
·四位专家学者点赞“煎饼姐”
·交了数万服务费 买房还是没优惠
·“市民有约”今进新洲区公安分局
·33.45%的国土面积已纳入生态保护红线
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.12.23 星期五
图文：1280盏路灯点亮东湖绿道
东湖绿道、新中山大道、雄楚大道BRT交管方案公布
    楚天都市报讯 图为：昨晚，即将开放的东湖绿道上，1280盏路灯逐渐亮起，将这条世界级绿道装扮得更加炫彩华丽。楚天都市报记者宋枕涛摄影


 