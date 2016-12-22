查看本版大图 上一版 版面概览 第20版 时事 ·推进北方地区冬季清洁取暖 ·保留“京人京车沪人沪车”要求 ·图文：韩国总统大选“三足鼎立” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 推进北方地区冬季清洁取暖 · 保留“京人京车沪人沪车”要求 · 图文：韩国总统大选“三足鼎立” 20 时事 2016.12.22 星期四 潘基文发出最强参选信号 图文：韩国总统大选“三足鼎立” 楚天都市报讯 据新华社电 联合国秘书长潘基文20日表态，卸任归国后会“许身报国”。韩国媒体认为潘基文暗示将参加明年总统选举。

对于谁能成为韩国新总统，韩国民调机构“真实计量器”19日公布数据显示，韩国最大在野党共同民主党前党首文在寅支持率为23.7％，潘基文支持率为20.5％，城南市市长、共同民主党议员李在明支持率为14.9％，第二大在野党国民之党前联合党首安哲秀的支持率为8.3％。



支持率20.5％

潘基文：有意“许身报国”



潘基文20日在纽约召开新闻发布会说，如果他过去十年任联合国秘书长的经历对韩国发展有益的话，他将“许身报国”，并作好“燃烧自身也在所不惜的准备”。潘基文表示，“政党和派别不重要”，不排除与韩国政治人士联合的可能。“亲信干政”事件发生后，韩国执政党新国家党面临分崩离析的局面，远在联合国的潘基文被国内保守势力寄予厚望，“非朴”派翘首企盼潘基文归国“拯救”保守阵营。

韩国未来政治研究所研究员张石峻告诉记者，潘基文参选有两种选择：一是与“非朴”派联手另立门户；二是与可能出现的“第三支队”融合。分析指出，“第三支队”或包括执政党中“非朴”、共同民主党中“非文（在寅）”两股非主流人士，以及安哲秀等在野党中的少数派，若以此为基础潘基文有望赢得更多支持。

潘基文的国际名望有助于提升韩国外交和国际影响力。他已与美国当选总统特朗普会谈，强调韩美同盟重要性。但潘基文从未担任过国会议员，韩国人认为他没经历过现实政治的严酷考验。



支持率23.7％

文在寅：优势劣势并存



共同民主党第一竞选人文在寅，曾担任卢武铉总统时期的青瓦台秘书室长。在2012年总统选举中作为民主统合党候选人与朴槿惠对决，最终以微弱劣势败北。

对文在寅而言，2012年的大选经历既是其优势，也为其劣势。一提到文在寅，韩国人首先想到的是“亲卢”，他继承了卢武铉的政治遗产，在竞选时可得到“亲卢”派支持；但外界因此认为他缺乏独立的政治形象，这可能成为其竞选中的绊脚石——因为总统要超越党派利益。

支持者认为，文在寅有亲和力、信誉好，主张社会正义、市场公平、扩大社会福利。批评者认为，文在寅只有对过去的批判，没有对未来的期望。

文在寅近日召开驻韩媒体见面会，展示其外交方针。他认为“萨德”部署问题需要由新政府决定，韩国可以与美国重新协商“萨德”问题。

此外，文在寅表示，他“当选后，在美国与朝鲜两者中，将先访问朝鲜”。此言一出，立刻招致保守势力强烈批评。



支持率14.9％

李在明：倒朴“黑马”



从反对朴槿惠的烛光集会中杀出的“黑马”李在明，2008年当选国会议员，2010年起任城南市市长，因推动城南市的福利项目而受到好评，2016年共同民主党党首金钟仁推举他为总统竞选人。

“亲信干政”事件发生后，李在明对朴槿惠态度强硬，当文在寅对弹劾犹豫不决时，李在明率先表明支持弹劾朴槿惠，被视作要求朴槿惠下台“第一人”，成功将执政党的“危”转化为共同民主党的“机”，并赢得大量民众支持。

李在明近日在接受记者专访时表示，他来自平民家庭，年轻时在工厂工作，因工伤左手致残，深知百姓疾苦，将“为民众代言”。

李在明表示，韩中关系对韩国很重要，尤其是经济合作。他希望韩国在中美之间实行平衡外交。他还表示，“萨德”系统部署存在“推迟”、“有条件部署”等诸多调整空间和选项。在朝核问题上，李在明主张重启六方会谈。

共同民主党首先要完成党内初选，在李在明和文在寅两者间作出选择。观察人士认为，两人现阶段若同意联合，采取共赢战略，可为共同民主党赢得选举主动打好基础。





