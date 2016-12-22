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第20版 时事
·推进北方地区冬季清洁取暖
·保留“京人京车沪人沪车”要求
·图文：韩国总统大选“三足鼎立”
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推进北方地区冬季清洁取暖
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保留“京人京车沪人沪车”要求
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图文：韩国总统大选“三足鼎立”
20
时事
2016.12.22 星期四
京沪网约车细则落地
保留“京人京车沪人沪车”要求
楚天都市报讯 据新华社电 北京市21日发布《北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，保留“京人京车”等要求，并对已开展网约车业务的平台、驾驶员和车辆设置5个月的过渡期。
北京市根据意见建议对文件主要内容进行了修改。一是降低了车辆排量、轴距、车长等方面要求，将网约车辆原标准“车辆排量不小于2.0L或1.8T”调整为“车辆排量不小于1.8升”“车辆轴距不小于2700毫米”调整为“车辆轴距不小于2650毫米”；在“7座乘用车排气量不小于2.0升、轴距不小于3000毫米、车长大于5100毫米”一条中取消了“车长大于5100毫米”的限制性条件。二是将网约车驾驶员年龄条件由原“年龄男60岁、女55岁以下”改为“未达到法定退休年龄”。三是新增“机关企事业单位及社会团体非经营性车辆不得从事网约车运营”。四是新增“本实施意见发布之日前，已经在本市开展网约车业务的网约车平台公司、驾驶员及车辆，给予5个月过渡期。”五是将网约车运价修改为“合理确定网约车计程计价方式，不得有不正当价格行为”。
上海市网约车经营服务管理若干规定也在21日正式颁布，并于即日起正式实施。在网约车和驾驶员条件方面，细则明确了“网约车应在上海市注册登记，达到上海市规定的可予以注册登记的机动车排放标准”“驾驶员应为上海市户籍”等条件。