查看本版大图 上一版 版面概览 第20版 时事 ·推进北方地区冬季清洁取暖 ·保留“京人京车沪人沪车”要求 ·图文：韩国总统大选“三足鼎立” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 推进北方地区冬季清洁取暖 · 保留“京人京车沪人沪车”要求 · 图文：韩国总统大选“三足鼎立” 20 时事 2016.12.22 星期四 京沪网约车细则落地 保留“京人京车沪人沪车”要求 楚天都市报讯 据新华社电 北京市21日发布《北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，保留“京人京车”等要求，并对已开展网约车业务的平台、驾驶员和车辆设置5个月的过渡期。

北京市根据意见建议对文件主要内容进行了修改。一是降低了车辆排量、轴距、车长等方面要求，将网约车辆原标准“车辆排量不小于2.0L或1.8T”调整为“车辆排量不小于1.8升”“车辆轴距不小于2700毫米”调整为“车辆轴距不小于2650毫米”；在“7座乘用车排气量不小于2.0升、轴距不小于3000毫米、车长大于5100毫米”一条中取消了“车长大于5100毫米”的限制性条件。二是将网约车驾驶员年龄条件由原“年龄男60岁、女55岁以下”改为“未达到法定退休年龄”。三是新增“机关企事业单位及社会团体非经营性车辆不得从事网约车运营”。四是新增“本实施意见发布之日前，已经在本市开展网约车业务的网约车平台公司、驾驶员及车辆，给予5个月过渡期。”五是将网约车运价修改为“合理确定网约车计程计价方式，不得有不正当价格行为”。

上海市网约车经营服务管理若干规定也在21日正式颁布，并于即日起正式实施。在网约车和驾驶员条件方面，细则明确了“网约车应在上海市注册登记，达到上海市规定的可予以注册登记的机动车排放标准”“驾驶员应为上海市户籍”等条件。





