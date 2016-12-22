查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 娱乐 ·图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚” ·苏黎红小姐（07） ·我不是潘金莲（28） ·今年江城演出谁最火 ·《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚” · 苏黎红小姐（07） · 我不是潘金莲（28） · 今年江城演出谁最火 · 《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱 19 娱乐 2016.12.22 星期四 《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）前日，刚公布恋情的唐嫣、罗晋携手亮相2016《国剧盛典》。他俩身着黑色情侣装，罗晋全程紧握唐嫣的手。

面对主持人“什么时候给大家吃喜糖”的追问，唐嫣率先回应“随缘”，罗晋补充说“（结婚）是水到渠成的事儿”。看不看自己演的戏？唐嫣说会一集不落看完，罗晋借机表白：“看剧？我只看唐嫣的部分！”

当天所有的甜蜜现场，将由安徽卫视在2017年1月1日晚播出。





