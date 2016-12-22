图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚”苏黎红小姐（07）我不是潘金莲（28）今年江城演出谁最火《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱
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 第19版 娱乐
·图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚”
·苏黎红小姐（07）
·我不是潘金莲（28）
·今年江城演出谁最火
·《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱
楚天都市报电子版
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19 娱乐 2016.12.22 星期四
《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）前日，刚公布恋情的唐嫣、罗晋携手亮相2016《国剧盛典》。他俩身着黑色情侣装，罗晋全程紧握唐嫣的手。
    面对主持人“什么时候给大家吃喜糖”的追问，唐嫣率先回应“随缘”，罗晋补充说“（结婚）是水到渠成的事儿”。看不看自己演的戏？唐嫣说会一集不落看完，罗晋借机表白：“看剧？我只看唐嫣的部分！”
    当天所有的甜蜜现场，将由安徽卫视在2017年1月1日晚播出。


   