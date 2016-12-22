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《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱
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娱乐
2016.12.22 星期四
《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）前日，刚公布恋情的唐嫣、罗晋携手亮相2016《国剧盛典》。他俩身着黑色情侣装，罗晋全程紧握唐嫣的手。
面对主持人“什么时候给大家吃喜糖”的追问，唐嫣率先回应“随缘”，罗晋补充说“（结婚）是水到渠成的事儿”。看不看自己演的戏？唐嫣说会一集不落看完，罗晋借机表白：“看剧？我只看唐嫣的部分！”
当天所有的甜蜜现场，将由安徽卫视在2017年1月1日晚播出。