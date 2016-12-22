查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 娱乐 ·图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚” ·苏黎红小姐（07） ·我不是潘金莲（28） ·今年江城演出谁最火 ·《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚” · 苏黎红小姐（07） · 我不是潘金莲（28） · 今年江城演出谁最火 · 《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱 19 娱乐 2016.12.22 星期四 今年江城演出谁最火 话剧《暗恋桃花源》 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）2016年江城最卖座的剧场演出是哪场？《暗恋桃花源》！昨日，琴台大剧院公布年终盘点，楚天都市报记者现场了解到，黄磊、何炅联手的经典版《暗恋桃花源》以两场190万元票房拿下琴台最卖座演出头名，这个成绩也是江城全年最佳。

此外，《理查德克莱德曼钢琴演奏会》、杨丽萍舞剧《十面埋伏》、开心麻花喜剧《夏洛特烦恼》以及话剧《仙剑奇侠传》也都票房不俗。

据悉，2017年精彩演出更多，仅上半年在琴台大剧院就有各类演出近40场。明年1月的新春档，包括俄罗斯轻音乐交响乐团音乐会、原版音乐剧《人鬼情未了》、留声百年经典影视歌曲音乐会等重磅演出会亮相琴台。其中《人鬼情未了》还将开设学生专场，武汉在校大学生可凭学生证购最低仅80元的优惠票。





