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《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱
19
娱乐
2016.12.22 星期四
今年江城演出谁最火
话剧《暗恋桃花源》
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）2016年江城最卖座的剧场演出是哪场？《暗恋桃花源》！昨日，琴台大剧院公布年终盘点，楚天都市报记者现场了解到，黄磊、何炅联手的经典版《暗恋桃花源》以两场190万元票房拿下琴台最卖座演出头名，这个成绩也是江城全年最佳。
此外，《理查德克莱德曼钢琴演奏会》、杨丽萍舞剧《十面埋伏》、开心麻花喜剧《夏洛特烦恼》以及话剧《仙剑奇侠传》也都票房不俗。
据悉，2017年精彩演出更多，仅上半年在琴台大剧院就有各类演出近40场。明年1月的新春档，包括俄罗斯轻音乐交响乐团音乐会、原版音乐剧《人鬼情未了》、留声百年经典影视歌曲音乐会等重磅演出会亮相琴台。其中《人鬼情未了》还将开设学生专场，武汉在校大学生可凭学生证购最低仅80元的优惠票。