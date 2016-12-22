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19
娱乐
2016.12.22 星期四
图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚”
没什么特别的原因 为什么要结婚
楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰 实习生杨心童
徐静蕾似乎总在不走寻常路。
网友替大龄女星恨嫁，她就用“不婚论”把大家的苦口婆心憋回去；女明星都在抢女一号，她就跑去美国买个缝纫机学做手工；昨晚，她为自己导演的新片《绑架者》做宣传，也“节能环保”地选择在微信上举办发布会，而且一开口就大女人风采依旧——谢绝大家对42岁的她逼婚。
被处女座男友逼“疯”
徐静蕾导演作品的风格就是她生活轨迹的写照。早期拍文艺片，怎么拧巴怎么来；后来拍爱情片，向全世界公布她与黄立行一拍即合；这回再出山，拍“超越自我”的悬疑动作片，男主角依旧是男友黄立行。
徐静蕾一出现就大呼自在：“我有人群恐惧症，在微信上做发布会不用化妆，不用穿礼服，真好。”
举贤不避亲的老徐这回又让男友当男主角，女主角则请来了“票房福星”白百何，她对这个组合赞不绝口，“几位演员都很棒，特别带劲。”
让老徐头疼的是，处女座的男友黄立行在片场意见太多，快把自己逼疯，“以前拍爱情片，他说不懂女生，所以让他怎么演都行。但这次是他熟悉的动作片，而且他逻辑性太强，总能第一个看出剧本还有问题，简直是问题狂魔……”
这几年都忙着恋爱呢
不同于那些只争朝夕的女明星，徐静蕾高兴了就拍戏，不高兴了就消失。她的“不婚论”更是影响了一大批文艺女青年，简直是恨嫁大龄女星中的一股清流。
被问近几年在忙什么，她轻松地说：“玩儿啊，做包包，谈恋爱！”虽然一直没有正式承认，但老徐并没有遮掩她和黄立行的恋情，还开玩笑说：“我喜欢尝试新东西，但生活中不能老换男朋友，所以就只能在工作中找新鲜感。”
循例，老徐又被记者追问婚期，她的答案也一如既往：“暂时没结婚计划，现在这样100分！”她还轻描淡写地反问了一句：“没什么特别的原因，为什么要结婚？”