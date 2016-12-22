查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 娱乐 ·图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚” ·苏黎红小姐（07） ·我不是潘金莲（28） ·今年江城演出谁最火 ·《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚” · 苏黎红小姐（07） · 我不是潘金莲（28） · 今年江城演出谁最火 · 《国剧盛典》罗晋唐嫣秀恩爱 19 娱乐 2016.12.22 星期四 图文：徐静蕾出山谢绝“逼婚” 没什么特别的原因 为什么要结婚 楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰 实习生杨心童



徐静蕾似乎总在不走寻常路。

网友替大龄女星恨嫁，她就用“不婚论”把大家的苦口婆心憋回去；女明星都在抢女一号，她就跑去美国买个缝纫机学做手工；昨晚，她为自己导演的新片《绑架者》做宣传，也“节能环保”地选择在微信上举办发布会，而且一开口就大女人风采依旧——谢绝大家对42岁的她逼婚。



被处女座男友逼“疯”



徐静蕾导演作品的风格就是她生活轨迹的写照。早期拍文艺片，怎么拧巴怎么来；后来拍爱情片，向全世界公布她与黄立行一拍即合；这回再出山，拍“超越自我”的悬疑动作片，男主角依旧是男友黄立行。

徐静蕾一出现就大呼自在：“我有人群恐惧症，在微信上做发布会不用化妆，不用穿礼服，真好。”

举贤不避亲的老徐这回又让男友当男主角，女主角则请来了“票房福星”白百何，她对这个组合赞不绝口，“几位演员都很棒，特别带劲。”

让老徐头疼的是，处女座的男友黄立行在片场意见太多，快把自己逼疯，“以前拍爱情片，他说不懂女生，所以让他怎么演都行。但这次是他熟悉的动作片，而且他逻辑性太强，总能第一个看出剧本还有问题，简直是问题狂魔……”



这几年都忙着恋爱呢



不同于那些只争朝夕的女明星，徐静蕾高兴了就拍戏，不高兴了就消失。她的“不婚论”更是影响了一大批文艺女青年，简直是恨嫁大龄女星中的一股清流。

被问近几年在忙什么，她轻松地说：“玩儿啊，做包包，谈恋爱！”虽然一直没有正式承认，但老徐并没有遮掩她和黄立行的恋情，还开玩笑说：“我喜欢尝试新东西，但生活中不能老换男朋友，所以就只能在工作中找新鲜感。”

循例，老徐又被记者追问婚期，她的答案也一如既往：“暂时没结婚计划，现在这样100分！”她还轻描淡写地反问了一句：“没什么特别的原因，为什么要结婚？”





