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郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻
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文化
2016.12.22 星期四
郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻前顾后
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者范宁）2015年12月31日，著名新闻主播郎永淳拿到了离职证明，挥别央视。前日，他以找钢网高级副总裁兼首席战略官的身份，出现在2016中国文化产业峰会并任主持人。昨日，他又“亮相”荆楚文创思享会，以视频形式畅谈整整一年来，自己的身份和心路转换。
“过去做新闻主播，看问题更多考虑对和错。现在更多考虑输和赢、有和无、活和死。”在20日拜访经心书院时，郎永淳特意为思享会录了一段视频，与现场嘉宾分享自己的创业心得，“创业，需要思考动力在哪里、能不能调动各种资源，以及进入的时机如何这三个问题。”
中年创业，郎永淳坦言自己心态和年轻的创业者不同，会更瞻前顾后、规避风险，“我希望进入一个市场，希望风险相对较低，市场规模和创新空间又够大，所以进入了钢材领域。”
提到钢材，郎永淳想起了张之洞，以及与钢铁渊源颇深的湖北和武汉。“张之洞设立了经心书院，又在武汉大办钢铁，把软的文化和硬的制造有机结合，对文化产业而言，这也是一个趋势。”