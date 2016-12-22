查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 文化 ·图文：蔡一助阵“跨年装修盛典”今年价装明年房 ·图文：文创开发需要本土化IP支撑 ·郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻前顾后 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：蔡一助阵“跨年装修盛典” · 图文：文创开发需要本土化IP支 · 郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻 17 文化 2016.12.22 星期四 郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻前顾后 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者范宁）2015年12月31日，著名新闻主播郎永淳拿到了离职证明，挥别央视。前日，他以找钢网高级副总裁兼首席战略官的身份，出现在2016中国文化产业峰会并任主持人。昨日，他又“亮相”荆楚文创思享会，以视频形式畅谈整整一年来，自己的身份和心路转换。

“过去做新闻主播，看问题更多考虑对和错。现在更多考虑输和赢、有和无、活和死。”在20日拜访经心书院时，郎永淳特意为思享会录了一段视频，与现场嘉宾分享自己的创业心得，“创业，需要思考动力在哪里、能不能调动各种资源，以及进入的时机如何这三个问题。”

中年创业，郎永淳坦言自己心态和年轻的创业者不同，会更瞻前顾后、规避风险，“我希望进入一个市场，希望风险相对较低，市场规模和创新空间又够大，所以进入了钢材领域。”

提到钢材，郎永淳想起了张之洞，以及与钢铁渊源颇深的湖北和武汉。“张之洞设立了经心书院，又在武汉大办钢铁，把软的文化和硬的制造有机结合，对文化产业而言，这也是一个趋势。”





