查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 文化 ·图文：蔡一助阵“跨年装修盛典”今年价装明年房 ·图文：文创开发需要本土化IP支撑 ·郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻前顾后 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：蔡一助阵“跨年装修盛典” · 图文：文创开发需要本土化IP支 · 郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻 17 文化 2016.12.22 星期四 荆楚文创思享会在汉举行 图文：文创开发需要本土化IP支撑 楚天都市报讯 图为：张艺谋制作的“印象·刘三姐”带火了广西文化旅游



楚天都市报讯（记者范宁）昨日冬至，东湖畔磨山樱花园微雨蒙蒙，而园中那座翠竹旁绕的经心书院却热意腾腾。一场云集全国文化产业领域代表人物和经心书院近百位代表的荆楚文创思享会在这里举行。大家的话题从新片《长城》的争议，一直聊到湖北本土文化旅游，说的其实都是“IP开发”的事情。

本次思享会，是2016中国文化产业峰会暨首届荆楚文创节活动之一，由经心书院主办。意为“知识产权”的英文缩写“IP”，是2016年度文化产业一大热词，不仅是可以改编成影视剧的文学作品，还将动漫、旅游资源、城市文化等都囊括其中，这也大大拓展了思享会嘉宾们的想象和讨论空间。

针对文化产业重要一环的文化旅游，中国传媒大学文化产业系主任林振宇就指出，像汉秀这样的主题剧场，以及“印象·刘三姐”那样的实景演出，都红火一时，但文旅开发不能只靠大设备、大导演，更要发掘本土化的IP。“鸟巢曾有个很国际化的演出，讲一个男孩拯救森林的故事，可观众不理解：这都说了些啥？”林振宇说，过去做文旅跟美国学，比谁的过山车更高更大，但中国和美国不同，各地差别很大，北京的IP就无法复制到武汉，所以创新、接地气更重要，“不要只追求超级产品，而要更多的合理产品。”

武汉卓尔文旅集团总裁吴奇凌介绍，他们为汉江边的花世界主题公园，打造了三个主题人物，“灵醒”“滴多”等充满汉味的名字，本身就具有景区IP的潜质，也契合了本土化的需求。

华盖文化基金合伙人陈春柳，则以动漫IP为例，指出目前IP变现能力还比较弱，生态也有待完善，对于市面上大量囤积IP的行为，她认为，没有系统化的囤积，就是博概率，成功机会并不大。





