查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 文化 ·图文：蔡一助阵“跨年装修盛典”今年价装明年房 ·图文：文创开发需要本土化IP支撑 ·郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻前顾后 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：蔡一助阵“跨年装修盛典” · 图文：文创开发需要本土化IP支 · 郎永淳借视频发感慨中年创业更瞻 17 文化 2016.12.22 星期四 图文：蔡一助阵“跨年装修盛典”今年价装明年房 2016年最后一场装修盛惠 40个免单名额现场抽取 楚天都市报讯 2017年即将到来，随着人工涨价、材料涨价，装修价格必然大幅度上涨。江南美装饰“全有装”盛大发布，知名主持人蔡一亲临现场，现场有超级家装优惠放出，同时特别筹备300个名额不涨价，保价一年！首先，我们来了解下“全有装”，与市面其他全包装修套餐的区别。全包装修是目前装修市场的主流，各种全包装修套餐五花八门，消费者对装修项目不熟悉，各种低价套餐漏项严重，看似低价其实隐藏很多消费陷阱，后期不停加项目、加钱。怎么才能杜绝市面全包套餐的恶习呢？



1.不限项目 项目任你做



江南美装饰“全有装”，整合7大空间146个全包项目，实现所有项目整合，其他

装饰套餐不包含的内容，本套餐全含。

①硬装项目全含，客户不用加项。通常很多套餐如墙面铲平、地面找平，存在故意漏项，但是实际施工又不得不做的项目，“全有装”就是地面平不平，墙面平不平，跟业主无关，全部做好。项目经理找业主加一项，都是违规。不增项，全部包含。

②套餐含家具、软装、灯饰。大多说拎包入住的全包套餐，结果连这些都不包，业主怎么能入住呢？家具，含全房的床、组合沙发、茶几、电视柜、床头柜、餐桌、餐椅。软装，全房的窗帘。灯具，全房的照明系统。再说些细节项目：马桶刷、拖把池、肥皂盒，这些你家里用得到的小项目，全含。

③个性化的项目。吊顶和背景墙，别的套餐都是要加钱做，本套餐全含不加钱。装修要装得好看，全在吊顶和背景墙。江南美独家运营施丹吊顶和背景墙，数十款设计好的各种风格背景墙，直接挑选现场定制。



2.不限数量 数量任你加



不限数量，就是家里所有装修项目，不再计算面积和数量，随你装多少。例如乳胶漆，有多少刷多少；防水，有多少刷多少！这都不是事，家里瓷砖面积不限、地板面积不限，木门数量不限、窗帘数量不限……全部，有多少，装多少！

最重磅的是，衣柜不限。别的套餐，柜子都不含或者含少量的柜子。但是，家居最重要的，也是最花钱的，就是衣柜。江南美装饰“全有装”，衣柜不限，随便业主打多大衣柜，只要房间装得下，想打多少打多少，不加价！



3.公摊不计价 锁定一口价



最受业主诟病的，很多全包套餐的计价方式，公摊还要算钱。江南美装饰“全有装”，打破行业的恶习漏规，实现测量实际面积计价，公摊不算钱，帮业主最少省20%价格。



4.“家装界的满汉全席”包的全、项目多、豪装低价



真正的豪装低价，取决于江南美装饰集团的全球采购能力。目前江南美装饰集团直接进口欧洲一线材料品牌。举例而已，地板有德国爱赞达地板、乳胶漆有芬兰芬琳漆、弱电采用荷兰飞利浦、开关面板采用德国西门子，电线用的美国金貂，主材采用全国一线品牌，保证品质十年如一。

2017年材料人工疯狂涨价提前锁定2016年价格 新增300席

房价在飞涨、人工在涨、材料在涨，2017年各行业都有一定幅度的涨价。那么，在2017年即将到来之际，为了避免业主受涨价之苦。江南美装饰集团，11月27的活动现场特开通300席不涨价通道，结果一抢而空。为了服务更多客户，本月新增300个名额，锁定2016年价格，体验全有装的魅力。



现场直通车（午餐）



为方便广大业主莅临琴岛之夜参加活动，江南美特地开通9个接车点，12月24日当天早晨10点准时恭候各位业主朋友！



古田 解放大道古田二路辛家地小学门口 胡店长 13971023315

新荣 轻轨一号线新荣站D出口 万店长 15072461218

中山公园 解放大道中山公园SOGO百货门口 陈店长 13026147805

汉阳 地铁四号线七里庙地铁站A出口 袁店长 13554169240

盘龙城 巨龙大道美景天城二期20号（售楼部旁两百米） 张店长 15926396981

白沙洲 白沙洲合富金生家居建材生态城正门 李店长 18872210357

青山 友谊大道848号工业路天桥旁 叶店长 13986016841

南湖 南湖街北港村沃尔玛超市门口(建安街与丁字桥南路交汇处) 汪店长 13871196504

光谷 民族大道光谷广场（光谷资本大厦广场） 武店长 15623552055



活动报名通道



活动时间：12月24日 13:00-18:00

活动地点：武昌区中北路琴岛之夜（青鱼嘴地铁站A出口旁）

报名热线：18771012031

短信通道：发送“姓名+楼盘名称+套内面积”至13387573777





