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第16版 跑腿
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一查才知老板在附近开了新店
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市民之声
16
跑腿
2016.12.22 星期四
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者联系了各主管部门。
江汉区刘女士：昨天我收到信息，发现自己因疏忽，私家车逾期未年审，上路被抓拍了，被罚款200元并扣了3分。不知我再去补年审手续，需要带什么材料？
武汉市交管局车管所：车主需先处理违章、缴清罚款，再携带身份证、机动车行驶证、登记证、交强险单据等到车管所补年审。
武昌区黄女士：我从团结大道往徐东大街步行时，发现人行道上贴了很多小广告，都是关于信用卡和医保卡套现的，影响市容。
武昌区城管委：环卫工人已将地面的广告清除干净，城管部门会加大对该路段的管控力度。楚天都市报记者揭明癑