查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·一查才知老板在附近开了新店 ·图文：豆制品咋有两个生产日期 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 一查才知老板在附近开了新店 · 图文：豆制品咋有两个生产日期 · 市民之声 16 跑腿 2016.12.22 星期四 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者联系了各主管部门。

江汉区刘女士：昨天我收到信息，发现自己因疏忽，私家车逾期未年审，上路被抓拍了，被罚款200元并扣了3分。不知我再去补年审手续，需要带什么材料？

武汉市交管局车管所：车主需先处理违章、缴清罚款，再携带身份证、机动车行驶证、登记证、交强险单据等到车管所补年审。

武昌区黄女士：我从团结大道往徐东大街步行时，发现人行道上贴了很多小广告，都是关于信用卡和医保卡套现的，影响市容。

武昌区城管委：环卫工人已将地面的广告清除干净，城管部门会加大对该路段的管控力度。楚天都市报记者揭明癑





