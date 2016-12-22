广告一查才知老板在附近开了新店图文：豆制品咋有两个生产日期市民之声
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 第16版 跑腿
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·一查才知老板在附近开了新店
·图文：豆制品咋有两个生产日期
·市民之声
楚天都市报电子版
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16 跑腿 2016.12.22 星期四
厂家标注是14日 超市贴的标签是15日
图文：豆制品咋有两个生产日期
    楚天都市报讯 昨日，家住江汉区的季先生反映，他在超市买的豆制品上有两个生产日期，不知怎么回事。
    季先生说，16日，他到唐家墩附近的一家超市买了一盒嫩豆腐，一袋豆腐干。可他发现，两样商品上各有两个生产日期，两个日期还相差一天：外包装上厂家标注的生产日期是14日，超市又贴了个生产日期是15日。“难道通过更改生产日期，让商品显得新鲜？”季先生怀疑。
    昨日，楚天都市报记者看到了季先生购买的豆腐和豆腐干，除了外包装上的厂家标注外，还有一层超市标签（如图）。除了日期外，售价也不一样：两样商品包装价格分别是2元和3.5元，而标签上标注的价格分别是1.5元和2.6元。
    对此，超市工作人员解释，外包装上印刷的是产品真正的生产日期，而标签上那个日期是打印这个标签时的日期。
    工作人员说，超市部分商品若当天没卖完，次日就降价打折销售，且要重新贴价格标签。标签上印有“生产日期”的字样，打印的日期可能在生产日期字样之后，这才让季先生产生误会。楚天都市报记者刘毅


   