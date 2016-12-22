查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·一查才知老板在附近开了新店 ·图文：豆制品咋有两个生产日期 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 一查才知老板在附近开了新店 · 图文：豆制品咋有两个生产日期 · 市民之声 16 跑腿 2016.12.22 星期四 厂家标注是14日 超市贴的标签是15日 图文：豆制品咋有两个生产日期 楚天都市报讯 昨日，家住江汉区的季先生反映，他在超市买的豆制品上有两个生产日期，不知怎么回事。

季先生说，16日，他到唐家墩附近的一家超市买了一盒嫩豆腐，一袋豆腐干。可他发现，两样商品上各有两个生产日期，两个日期还相差一天：外包装上厂家标注的生产日期是14日，超市又贴了个生产日期是15日。“难道通过更改生产日期，让商品显得新鲜？”季先生怀疑。

昨日，楚天都市报记者看到了季先生购买的豆腐和豆腐干，除了外包装上的厂家标注外，还有一层超市标签（如图）。除了日期外，售价也不一样：两样商品包装价格分别是2元和3.5元，而标签上标注的价格分别是1.5元和2.6元。

对此，超市工作人员解释，外包装上印刷的是产品真正的生产日期，而标签上那个日期是打印这个标签时的日期。

工作人员说，超市部分商品若当天没卖完，次日就降价打折销售，且要重新贴价格标签。标签上印有“生产日期”的字样，打印的日期可能在生产日期字样之后，这才让季先生产生误会。楚天都市报记者刘毅





