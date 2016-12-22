查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·一查才知老板在附近开了新店 ·图文：豆制品咋有两个生产日期 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 一查才知老板在附近开了新店 · 图文：豆制品咋有两个生产日期 · 市民之声 16 跑腿 2016.12.22 星期四 女子投6万元入股美容店 承诺的分红却没到位 一查才知老板在附近开了新店 楚天都市报讯 昨日，市民钱女士反映，她入股了一家美容店，店老板承诺每月给分红。可刚领了一个月，对方就不再支付分红。她一查发现，老板已在附近开了新店，而且疑似无照经营。

钱女士介绍，今年5月，她到光谷广场尚都酒店公寓内的一家美容店学化妆。当时老板告诉她，现在纹绣特别火，学成后，给人做一次半永久纹眉就是2000多元，做三个顾客就能盈利。钱女士想想觉得有道理，于是交了5800元学费，留在店内学习。

8月，老板突然问钱女士，最近想找人合伙，问她是否愿意入股。钱女士见店里生意不错，于是动心了，拿了6万元给老板，获得美容店的三成股份，双方签了简单的协议。

入股后第一个月，老板给了钱女士5000元分红，可后来以生意不好为由，再也没付过。钱女士调查发现，9月老板在附近开了一家新店，顾客都去了新店，老店自然就没了生意。

经朋友提点，钱女士查了老店的工商注册信息，发现其在今年5月营业执照就注销了，现在相当于无照经营。

昨日，楚天都市报记者来到钱女士入股的这家美容店，发现没有招牌。老板王女士介绍，签订入股合同是双方自愿的，现在生意不好，没有盈利，才给不出分红。至于营业执照，她表示有挂靠公司，但拒绝提供相关证据。

王女士表示，可以退还钱女士2万元合伙费用。但钱女士拒绝，她表示将通过司法途径维权，并向工商部门举报。楚天都市报记者周丹





