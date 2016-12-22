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一查才知老板在附近开了新店
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市民之声
16
跑腿
2016.12.22 星期四
女子投6万元入股美容店 承诺的分红却没到位
一查才知老板在附近开了新店
楚天都市报讯 昨日，市民钱女士反映，她入股了一家美容店，店老板承诺每月给分红。可刚领了一个月，对方就不再支付分红。她一查发现，老板已在附近开了新店，而且疑似无照经营。
钱女士介绍，今年5月，她到光谷广场尚都酒店公寓内的一家美容店学化妆。当时老板告诉她，现在纹绣特别火，学成后，给人做一次半永久纹眉就是2000多元，做三个顾客就能盈利。钱女士想想觉得有道理，于是交了5800元学费，留在店内学习。
8月，老板突然问钱女士，最近想找人合伙，问她是否愿意入股。钱女士见店里生意不错，于是动心了，拿了6万元给老板，获得美容店的三成股份，双方签了简单的协议。
入股后第一个月，老板给了钱女士5000元分红，可后来以生意不好为由，再也没付过。钱女士调查发现，9月老板在附近开了一家新店，顾客都去了新店，老店自然就没了生意。
经朋友提点，钱女士查了老店的工商注册信息，发现其在今年5月营业执照就注销了，现在相当于无照经营。
昨日，楚天都市报记者来到钱女士入股的这家美容店，发现没有招牌。老板王女士介绍，签订入股合同是双方自愿的，现在生意不好，没有盈利，才给不出分红。至于营业执照，她表示有挂靠公司，但拒绝提供相关证据。
王女士表示，可以退还钱女士2万元合伙费用。但钱女士拒绝，她表示将通过司法途径维权，并向工商部门举报。楚天都市报记者周丹