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15
教卫
2016.12.22 星期四
“百万爱心暖江城”公益活动报名火爆
400多人提前领到医保用品
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者霍栋）本报联手湖北舒惠涛药业有限公司发起的“百万爱心暖江城”活动，得到热烈响应，短短两天，已有400多人提前领到了医保用品。活动仍在火热报名中。
“百万爱心暖江城”大型公益活动本周一启动，武汉市低保人群、50岁以上中老年人可免费领取医疗保健用品、特价药品、日用品，总价值过百万元。
本月底前，武汉市低保人群可拨打公益热线报名，享受2017年全年免费领取应季医疗保健用品、特价药品、日用品，如液体钙、膏药、清凉油、灭蚊剂、杀虫剂、洗衣液等。武汉市50岁以上中老年人，可上门领取100元医疗器械代金券一张，以成本价购买医疗器械。此外，本月22日-24日，市民持本版版面，可免费领取护手霜一只。
符合条件的市民，可到舒惠涛药房汉阳龙阳大道太康城店、南国明珠店，东西湖区吴中街店，江岸区鄱阳街店，江汉区江达路店等5家门店领取或咨询。公益热线：（027）83992992。
湖北舒惠涛药业有限公司董事长李振东表示，该公司一直以来热心公益，希望低保、老年人群在活动中切实得到实惠，感受社会关爱。